Mégis mitől kezdett már el megint így gyengülni a forint?

Ugyan a negyedév elejéhez képest jóval jobban áll a forint szénája, az elmúlt hónapok tartós forinterősödése a napokban elakadt, sőt, már a fordulat is elkezdődött, melynek eredményeként 404 forintot is kellett már adni a héten egy euróért. Ennek kapcsán összeszedtük, hogy mi állhat a mostani forintgyengülés hátterében, emellett pedig arra a kérdésre is válaszokat kerestünk, hogy meddig gyengülhet még a magyar fizetőeszköz.