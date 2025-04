Pánik van a piacokon, de éppen a dollár is összeomlik - ez meg hogy lehet?

A Donald Trump elnök által kivetett globális vámok hatására hatalmas pánik uralkodott el a piacokon. Ilyen helyzetben a dollár menekülőeszköznek szokott számítani. Most azonban nagy gyengülést látunk a zöldhasúból. Megmutatjuk, hogy több, eddig keveset emlegetett jelenség is áll a háttérben, amiért érdemes óvatosan bánni a szokásos dollárösszefüggésekkel.

Donald Trump elnök tegnap egy globális kereskedelmi világháborút indított el. Az intézkedés hatására óriási pánik történt a nemzetközi pénzpiacokon, hatalmasat estek a tőzsdék, és a befektetők a biztonságot jelentő államkötvényekbe menekültek. Azonban a dollár nagyon furcsán kezdett el viselkedni, hiszen több, mint 2%-ot gyengült a csütörtöki kereskedés első felében.

Amikor a világban valami rossz dolog történik akkor teljesen megszokott, hogy a befektetők a biztonságos eszközök felé menekülnek. Az ilyen helyzetekből jellemzően a dollár szokott jól kijönni, hiszen a feltörekvő piacokról ilyenkor a világ legnagyobb gazdasága felé áramlik a pénz.

Most azonban a dollár az egyértelmű vesztesek közé tartozik. Nagy kérdés, hogy a kereskedelmi háború kellős közepén, a globális bizonytalanság tetőfokán elkezdődhet-e a dollárerősödés, vagy maradhat inkább a gyengülő trend. Bár meglepő lehet a dollár nagy gyengülése, még januárban és legutóbb épp a múlt héten jeleztük, hogy folytatódni fog a dollár gyengülése. Most is igyekszünk megmutatni, merre van az irány.