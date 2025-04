Hullámvasúton a forint

Portfolio 2025. április 08. 17:48

Az elmúlt órákban kisebb trendforduló látszik a forint piacán, hiszen 408,7-ről 407 közelébe erősödött az euróval szemben. A nemzetközi hangulatot több pozitív fejlemény javította: Trump elnökkel sorban állnak az országok vámügyben egyeztetni, az amerikai pénzügyminiszter kompromisszumkésznek mutatkozott, miközben a tőzsdék, köztük a DAX és az amerikai indexek is jelentősen emelkedtek. Ezek a kedvező jelek a forintra is hatással voltak, ugyanakkor a nemzetközi helyzet továbbra is bizonytalan, és a piacok érzékenyen reagálnak minden új információra.