Visszagyengült a forint, 410 felett az euró árfolyama

A ma hajnali durva EURUSD mozgás hátterét érdemes kicsit bővebben is rögzíteni: a 17 éves csökkenő trendvonalat már tegnap áttörte 1,1140-nél felfelé az árfolyam, aztán az 1,1240-nél húzódó 14 éves csökkenő trendvonalról este kétszer még lenyomták az árfolyamot, de ma hajnalban már azt is áttörte felfelé az árfolyam. Itt feltehetően számos előre beállított megbízás aktiválódott, amelyek a hajnali, alacsonyabb likviditású órákban hirtelen nagy árfolyam emelkedést váltottak ki 1,1280 körülről 1,1385 körülig, majd gyors profitrealizálás indulhatott. Ennek jegyében mostanra a kitörés közelébe, 1,1260-ig ereszkedett vissza az árfolyam, de ha most is a technikai elemzés szabályai érvényesülnek, akkor 1,1240 körülről az árfolyam újra elrugaszkodhat, azaz újra erősödhet az euró, eshet a dollár.

