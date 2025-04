Beállt a forint, a délutáni döntés lehet sorsfordító

A gyors korrekció után újra elkezdett visszagyengülni a forint, ahogy az euró is visszajött a dollárral szembeni veszteségeiből. Az EURUSD árfolyam 1,138-nál mozog, miközben már 1,135 alatt is járt a kurzus. Ugyan délután jön az Európai Központi Bank kamatdöntése, a piacok határozottan beárazták már a 25 pontos vágást. Amire igazán várnak, hogy Jerome Powell Fed-elnök után Christine Lagarde, az EKB vezetője milyen üzenetet küld a piacoknak, milyen EU-s és euróövezeti növekedési kilátásokról számol majd be.

A forint az euróhoz képest megjárta már a 407,4 alatti szintet is, de azóta visszagyengült a nyitószintig, 407,7-ig.