Stabilizálódott estére a forint

Jerome Powell szerdai, Trump vámemeléseit élesen bíráló nyilatkozata és az Nvidia figyelmeztetése megrázta a piacokat: az amerikai tőzsdék eséssel zártak, a forint gyengült, a dollár pedig vegyesen mozgott a nemzetközi devizapiacokon. A befektetői hangulat törékeny, a vámháborús félelmek egyre inkább átszűrődnek a devizaárfolyamokba is. Jellemző a dollártól való elfordulásra, hogy egy másik klasszikus kockázatkerülő, "menedék" devizával szemben történelmi mélypontra süllyedt.A forint csütörtökön kisebb mértékben, de gyengült az euróhoz és a dollárhoz viszonyítva is, a nap második felében csendesebb kereskedést láthattunk.A magyar gazdaság kilátásai is terítékre kerülnek a Portfolio következő befektetői klubján , ahol neves közgazdászok vitatják meg az aktuális világgazdasági fejleményeket, gazdaságpolitikai döntéseket, monetáris politikai irányokat.