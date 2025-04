Több mint két hetes csúcsra erősödött a forint

Azzal párhuzamosan, hogy az orosz elnök az imént háromnapos tűzszünetet jelentett be a május 9-i győzelmi napi ünnepségek környékére, újra rántottak egyet a forinton, és az imént 404,5-ig jutott az euróval szemben, ami új csaknem háromhetes forintcsúcsot jelent. Mivel az euró/dollár továbbra is oldalaz 1,1350 körül, így a dollár/forint kurzus továbbra is 356 körül jár.

