Pénzváltáson gondolkodsz? Itt lehet a tökéletes alkalom átváltani a forintunkat

Hatalmas gyengülésben van a dollár, nem csak a vezető devizákhoz, de a forinthoz képest is. A magyar fizetőeszköz már több mint 50 egységet erősödött a dollárral szemben januári mélypontja óta. A nyári időszakhoz közeledve gyakori téma, hogy mikor érdemes átváltani forintunkat, erre a kérdésre kerestünk most választ. A forint kilátásaival is foglalkozunk május 8-án a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánkon, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag- vagy ingatlanpiacról. Információ és jelentkezés itt.