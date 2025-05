Mozgolódik a forint - Most indul megint a gyengülés?

Kedd reggel 403,9-nél járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Ezzel gyakorlatilag a hétfő délutáni erősödését korrigálta vissza a forint, továbbra is a 404 körüli szintnél van befagyva az árfolyam. A következő nagy kérdés, hogy innen mikor és merre mozdulhat ki az árfolyam, ebben egyrészt a nemzetközi híreket lesz érdemes figyelni, másrészt itthon a pénteken megjelenő áprilisi inflációs adat hozhat mozgást az árfolyamban. De valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy elsősorban a vámháborúval kapcsolatos hírek, illetve a nemzetközi piaci fejlemények határozhatják meg a következő napok irányát is. A dollár jegyzése most 356,8 körül jár.

Egyelőre az euró-dollárban sem látszanak nagy kilengések, bár hajnalban benézett 1,13 alá a jegyzés, vagyis erősödéssel próbálkozott a dollár, de az rövid életű volt. Most 1,132 körül jár a keresztárfolyam, ami szinte hajszálra megegyezik a hétfő esti szinttel. A japán jen és a török líra egyelőre minimális, 0,1%-os gyengülésben vannak az amerikai devizával szemben.

Ma a nemzetközi színtéren sem jönnek lényegesnek mondható makrogazdasági adatok, így a befektetők elsősorban a holnapi Fed-kamatdöntésre figyelhetnek elsősorban.

Az amerikai jegybank várhatóan továbbra sem adja be a derekát Donald Trump kamatcsökkentési követelésének, a nagyobb kérdés inkább az lehet, hogy a kommunikációban hogyan kezeli majd Jerome Powell az egyre fokozódó politikai nyomást.

Címlapkép forrása: Portfolio