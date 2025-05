Betonfalba ütközött a forint

A forint 405,7 körül járt péntek reggel, ez egy hajszállal volt magasabb a tegnap esti jegyzésnél. Csütörtökön napközben 406 felett is járt az árfolyam, vagyis

továbbra is elsősorban a forint gyengülése felé mutatnak a jelek.

Ma az áprilisi inflációs adatok hozhatnak mozgást az árfolyamban, az elemzők az előző havi 4,7%-os áremelkedés után 4% körüli értékre számítottak előzetesen. Az adat szerkezete is érdekes lehet, hiszen most először jelenik meg teljes mértékben az árrésstop hatása az élelmiszerek esetében, így elsősorban arra a termékkategóriára lesz érdemes külön figyelni. A hazai adat mellett továbbra is elsősorban a nemzetközi fejleményekre lesz érdemes figyelni, az indiai-pakisztáni háborúsa hírek mellett a vámháború fejleményei tartogathatnak meglepetéseket a piac számára.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben reggel 361,4-nél jár a forint miután az amerikai deviza igyekszik eltávolodni az 1,13-as kulcsárfolyamtól az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régióban az elmúlt napokban a román eszközök kerültek nyomás alá, a lej komoly esést produkált, illetve a kötvényhozamok is emelkedtek miután az utóbbi napokban kirobbant politikai válság miatt veszélybe kerülhet a várva várt költségvetési konszolidáció. A román fejleményekre továbbra is érdemes lesz fél szemmel figyelni, hiszen akár a forintra is hatással lehetnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock