Közeledünk egy monetáris politikai ciklus végéhez – megszólalt Lagarde a kamatvágás után

Sokkal bizonytalanabbak a növekedési kilátások, a volatilis nemzetközi környezet, az erős erő lefelé mutató kockázatot jelentenek. A kereskedelmi feszültségek kockázatkerülő magatartást ösztönözhetnek a pénzpiacokon – mondta el Lagarde.

Majd azzal folytatta, hogy ugyanakkor az erős euró az importárakat is csökkentheti, ösztönözheti az EU-n belüli infrastrukturális és ipari beruházásokat. Mindezek segíthetik a növekedést, főként ha valóban fokozzák az euróövezet tagállamai a védelmi kiadásaikat.

Az is támogathatja a növekedést, hogy a monetáris kondíciók a kamatvágások után jelentősen enyhültek – tette hozzá.

Lagarde az adatokat ismertetve elmondta, az új vállalati hitelek átlagos kamatlába áprilisban 3,8 százalékra csökkent a márciusi 3,9 százalékról. A piaci alapú vállalati kötvénykibocsátás költsége változatlanul 3,7 százalékon maradt.

A banki hitelezés a vállalatok felé továbbra is fokozatosan élénkül: áprilisban éves szinten 2,6 százalékkal nőtt, a márciusi 2,4 százalék után, miközben a vállalati kötvénykibocsátás visszafogott maradt.

Az új lakáshitelek átlagos kamatszintje áprilisban 3,3 százalékon stagnált, ugyanakkor a jelzáloghitelezés növekedési üteme 1,9 százalékra emelkedett.

Monetáris politikai stratégiánkkal összhangban a Kormányzótanács alaposan értékelte a monetáris politika és a pénzügyi stabilitás közötti kapcsolatokat – tette hozzá.

Megjegyezte, hogy noha az euróövezeti bankrendszer továbbra is ellenállónak bizonyul, a pénzügyi stabilitási kockázatok összességében továbbra is magasak, különösen a globális kereskedelempolitika bizonytalanságai és volatilitása miatt. „A makroprudenciális politika továbbra is az elsődleges védelmi vonal a pénzügyi sérülékenységek felépülésével szemben, mivel erősíti a rendszer ellenálló képességét és megőrzi a szakpolitikai mozgásteret” – zárta beszédét.