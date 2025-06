A csehek sem rohannának az euró bevezetésével

Az önálló monetáris politikával könnyebben megvalósítható a tartósan alacsony infláció, mint az eurózónában – mondta egy szerdai prágai eseményen Ales Michl a Bloomberg tudósítása szerint. A cseh jegybank elnöke az erős nemzeti deviza nagyban hozzájárul az infláció kordában tartásához.

Egyre szűkül azoknak az országoknak a köre, melyek még nem léptek be az eurózónába miután a múlt héten kiderült, hogy januártól Bulgária is a közös devizát használja majd. Magyarország mellett Csehország, Lengyelország és Románia marad kívül a valutaövezeten. Ezek az országok azonban egyrészt nem teljesítik a csatlakozás feltételeit, másrészt a legtöbb esetben a politikai akarat sincs meg a belépésre.

Az EU vezetői próbálják vonzóbbá tenni az eurót, az elmúlt hónapokban azt hangoztatják, hogy a vámháború jó lehetőség a közös fizetőeszköz nemzetközi szerepének erősítésére. Ugyanakkor a kelet-közép-európai politikusok emlékeiben még élénken él a bő tíz évvel ezelőtti adósságválság és Görögország példája, ezért igyekeznek távol maradni. Gazdaságilag Csehország is erősen integrálódott az eurózónába, a feltételek többségét is teljesíteni tudná, ugyanakkor a kormány és az ellenzéki pártok, valamint a jegybank is óvatosan közelítik meg a kérdést.

A célunk az árstabilitás elérése, nem az exportőrök vagy a befektetők támogatása és az olcsó hitelek biztosítása – mondta szerdán Michl. Vele szemben Boris Vujcic, a horvát jegybank elnöke az euróbevezetés mellett érvelt, kiemelte, hogy számukra előnyös volt a csatlakozás.

A hivatalos távolságtartás mellett az euró szerepe nő a cseh gazdaságban, egyre több cég vesz fel euróban hitelt, hogy csökkentsék a költségeiket és az árfolyamkockázatot.

Michl szerint akkor érdemes bevezetni az eurót, ha annak előnyei meghaladják az önálló deviza megszűnésének hátrányait. Ez akkor következhet be, ha a legtöbb hitel már euróban lesz és a monetáris politika megszűnik hatékonyan működni, vagy akkor, ha a korona gyengülése emeli az importárakat és az üzemanyagok árát.

Jelenleg erős a korona és az infláció ellen küzdünk, ebben a környezetben úgy tűnik, hogy működik a kiegyenlítő mechanizmus

- mondta az elnök a szerdai konferencián.

