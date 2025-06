Megint rákapcsolt a forint a háborús pofon után

Hétfő reggel egyelőre minimális erősödést mutat a forint az euróval szemben, 402,6 körül jár a jegyzés. A múlt hét végén

érezhető volt a gyengülés a magyar deviza piacán miután kitört a háború Irán és Izrael között,

a következő napokban is elsősorban az onnan érkező hírekre figyelhetnek a befektetők. ha tovább eszkalálódik a helyzet, akkor az ismét kockázatkerülést hozhat a piacokra, ami a forint gyengülésével járhat. A héten emellett a befektetők a Fed szerdai kamatdöntő ülésére, azon belül is az amerikai jegybank kommunikációjára figyelnek elsősorban. A dollár-forint jegyzés a múlt hét első felében 345 körül is járt, most 348,27-nél áll.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty ls a cseh korona is minimális, 0,1%-os erősödéssel indítja a hetet az euróval szemben.

Az euró-dollár árfolyamban is látszik némi megnyugvás, pénteken az iráni hírek hallatán a dollár erősödött a globális kockázatkerülés keretében, most azonban visszatérni látszik a dollárgyengülő trend. A ma reggeli 1,1561-es árfolyam 0,1%-os emelkedést jelent a hét végéhez képest. Kérdés, meddig tart ki ez a hangulat, a befektetők árgus szemmel figyelik a háborús híreket, hiszen bármikor tovább fajulhat a konfliktus, ha például Irán lezárja az olajszállítások szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szorost.

