Dollárgyengülés táplálja a forint csúcsdöntését

A csütörtök esti kereskedésben az 1,1730-as szint fölé került az euró-dollár kurzusa, amire 2021 ősze óta nem volt példa. Azóta a jegyzések péntek reggelre kissé lejjebb jöttek, vagyis a dollár némiképp visszanyerte az erejét. Az euróval szembeni kurzus az 1,1680-as szint környékén jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezen az árfolyamgrafikonon jól látható, hogy mekkora mozgás van most a dollár árfolyamában.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az általános befektetői hangulatot támogathatja, hogy tegnap éjszaka Donald Trump amerikai elnök megerősítette:

aláírták Kínával a megállapodást

azt követően, hogy korábban megállodtak a felek Londonban.

A Financial Times-nak azt nyilatkozta két forrás is, hogy most azt foglalta írásba az USA és Kína a vámháború lezárását célzó tárgyalásain, amiről eddig csak szóban állapodtak meg.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 06. 27. Megerősítették: fontos megállapodást kötött Amerika Kínával

Egy ilyen környezet támogatólag hat a hazai fizetőeszköz piacára is. Nem véletlen, hogy csütörtökön a forint új csúcsokat döntögetett. A péntek reggeli kereskedést is körülbelül innen folytaja a forint.

Az euróval szemben a 400-as szint alatt jár a kurzus. A dollár ellenében a 342-esnél járnak a jegyzések, azok után, hogy csütörtökön a 340-hez is közel járt az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Így alakult az árfolyam a dollár ellenében. Lényegében kétéves forintcsúcsról beszélhetünk a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images