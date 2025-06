Rekordokat dönt az euróra spekuláló opciós kereskedés

Több mint 56 milliárd dollárnyi opciós forgalmat bonyolítottak le az euróra csütörtökön, jóval meghaladva bármely más deviza volumenét. A kereskedők egyre inkább az 1,20-as szint áttörésére játszanak, miközben a dollár gyengülése és az európai gazdasági optimizmus hajtja felfelé a közös devizát.

Robbanásszerűen nőtt az euróval kapcsolatos kereskedési volumen a 300 milliárd dollárosnál is nagyobb devizaopciós piacon, ami újabb jele annak, hogy a befektetők szerint a közös valuta további erősödés előtt állhat.

Csütörtökön több mint 56 milliárd dollár értékben kötöttek ügyleteket euróval, a Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) adatai szerint, amelyeket a Bloomberg elemzett. Ez több mint négyszerese a második helyen álló japán jen volumenének (13 milliárd dollár), és ötszöröse a harmadik helyen lévő kanadai dollárénak.

A devizakereskedők elsősorban az euró call opciókra fókuszálnak – ezek akkor nyernek értéket, ha a közös valuta erősödik a dollárral szemben. Az 1,20-as szint áttörésére spekuláló kontraktusok száma a múlt héten emelkedett, ami arra utal, hogy

új tőke áramlik a long pozíciókba,

miközben az amerikai kereskedelmi háborús retorika és a költségvetési félelmek rontják a dollár megítélését.

„Teljes gőzzel előre az eurólongosoknak – ezt látjuk most az opciós piacon is” – mondta Shoki Omori, a Mizuho Securities vezető stratégája Tokióból. „Ha Trump valóban bezárja a kereskedelmet, az eurózóna lesz a legnagyobb gazdasági térség az USA-n kívül, és a befektetők ezt a devizát akarják majd használni.”

A közös európai valuta csütörtökön áttörte az 1,17-es szintet, és szeptember 2021 óta nem látott szintre emelkedett a dollárral szemben. A háttérben több tényező is dolgozik: az Irán és Izrael közötti fegyvernyugvás, a Fed kamatcsökkentési várakozásai és Németország történelmi léptékű költségvetési ösztönzőcsomagja is erősíti a befektetői bizalmat Európa felé.

Az euró az elmúlt hónapban szinte az összes G10 devizával szemben erősödött, és egy évtizedes csúcshoz közelít például a jüannal szemben. A kereskedők a jövő héten esedékes Sintrai beszédre figyelnek majd, ahol Christine Lagarde, az EKB elnöke újabb katalizátort adhat az árfolyamnak.

„A dollárt mostanra elhagyta a geopolitikai feszültségekből fakadó, biztonságos menedékként betöltött szerepe is” – mondta Antonio Ruggiero, a Convera devizapiaci elemzője. „Az euró továbbra is profitálhat az amerikai devizával szembeni tartós pesszimizmusból.”

Pénteken az euró az ázsiai kereskedésben 1,1688 dolláron mozgott, miután februári mélypontjához képest már több mint 15%-kal erősödött. Utoljára 2021 júniusában járt 1,20 dolláron.

Ugyanakkor néhány szakértő figyelmeztet: az emelkedés lendülete kimerülhet.

Francesco Pesole, az ING stratégiája szerint a rövid távú fair value már most is megugrott, így az 1,20 eléréséhez újabb fordulatokra lenne szükség a vámok, az amerikai állampapírok vagy a Fed részéről.

Ennek ellenére az opciós és befektetői pozicionáltsági adatok további erősödés lehetőségét vetítik előre. A CFTC adatai szerint az eszközkezelők idén év eleje óta nem voltak ilyen optimisták az euróval kapcsolatban, és a hedge fundok is az áprilisi mélypont óta a legkevésbé negatívak.

„Miközben az EKB közel lehet a lazítási ciklus végéhez, a portfólió-átcsoportosítások és a dollártól való tartalékdiverzifikáció is az eurónak kedvezhet” – írták az Oversea-Chinese Banking Corp. stratégái, Frances Cheung és Christopher Wong.

