Hullámvasútra került a forint a fontos hazai hírek után

Ma reggel is az 1,18-as szint környékén jár az euró-dollár árfolyam, úgy tűnik, hogy az amerikai fizetőeszköz gyengülését egyelőre semmi sem fékezi, még a számára előnyös kamatkülönbözet sem. Egyrészt Donald Trump színre lépésével a világ elkönyvelte, hogy az Egyesült Államok már nem annyira megbízható, ez pedig egy általános elfordulást okoz a világ első számú devizájától. Másrészt az sem segít a dollárnak, hogy az izraeli-iráni konfliktus enyhülése után újra kockázatkedvelőbb hangulat uralkodott el a befektetők között.

A dollár erősödése a forinttal szembeni kurzuson is meglátszik. Az USDHUF kereszt folyamatosan süllyed, és már 339 alatt jár.

Az idén már 16%-os erősödést mutat a hazai fizetőeszközünk ebben a viszonylatban.

Amikor az euró erősödik a dollárral szemben az többnyire a feltörekvő gazdaságok devizáinak is jót tesz, ilyenkor például a forint is erősödni tud, még az euróval szemben is. Most sincs ez máshogy, igaz, az utóbbi három napban, amikor az euró-forint megérkezett a 400-as szint alá, kicsit elfogyott a lendület.

Ma igen üres a gazdasági eseménynaptár, ami nem ígér nagy mozgásokat a devizapiacon. Tegnap a Sintrában tartott jegybankári találkozón a monetáris politika nagyágyúi lőtték el a puskaporukat, és már a "big, beautiful bill" meglepetésszerű elfogadását is lereagálhatták a tengerentúli piacok tegnap este.

