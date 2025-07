Odaszögezték a forintot a 400-hoz

Továbbra sem mozdul ki a holtpontról a forint az euróval szemben, az újabb hetet is 400 körül kezdi a jegyzés. A következő napokban is elsősorban a friss vámháborús hírekre lesz érdemes figyelni, azok mozgathatják a piaci hangulatot.

Hétfő reggel 400,6 forintba került egy euró, ez minimális, 0,15%-os elmozdulást jelentett a péntek esti árfolyamhoz képest. De igazából már hosszabb ideje nem tud kimozdulni a holtpontról a magyar deviza,

folyamatosan a lélektanilag fontos 400-as árfolyamot kerülgeti.

De ennél is fontosabb a 398 körül elhelyezkedő támasz, mely egyelőre gátat szab a további forinterősödésnek. A gyengülést pedig a nemzetközi viszonylatban magas, 6,5%-os alapkamat akadályozza meg, ami miatt a forint jelenleg a kamatkülönbözetre spekuláló carry traderek egyik kedvenc befektetési terepe. Részben emiatt egyébként a régiós devizák is viszonylag stabilak az elmúlt hetekben, a cseh korona és a lengyel zloty árfolyamában sincsenek nagy kilengések.

A következő napokban is elsősorban a nemzetközi hangulat, azon belül is a vámháborús hírek mozgathatják a forint árfolyamát, ahogy a nemzetközi devizapiaci mozgásokat is. Az euró-dollár jelenleg 1,1662 körül jár miután Donald Trump a hét végén 30%-os vámot lengetett be az EU-ból származó termékekre augusztustól. A hírre a dollár 0,2%-kal gyengült ma reggelre, várhatóan a következő napokban folytatódik majd a kölcsönös üzengetés a felek között. Emellett az orosz-ukrán háború friss fejleményeire lesz érdemes figyelni, hétfőn például Mark Rutte NATO-főtitkárral találkozik az amerikai elnök.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ