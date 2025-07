Fontos szintet tesztel a forint

Szerda este arról jelentek meg sajtóértesülések, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét bírálta a Fedet és annak elnökét, Jerome Powellt, ezúttal azzal fenyegetve, hogy elbocsátja őt. A bejelentés kezdetben megrázta a piacokat: a dollár jelentősen gyengült, mielőtt teljesen visszanyerte volna korábbi szintjét.

A befektetők végül nem vették komolyan Trump kijelentését, amit sokan újabb üres fenyegetésként értékeltek, később pedig maga az elnök tagadta, hogy ilyen lépést tervezne.

A dollár így egyelőre megőrizte erősödő trendjét, a kulcsszinteknél vásárlók léptek piacra, különösen az EURUSD és GBPUSD esetében, ahol továbbra is medvés a hangulat.

A technikai elemzés alapján a fontos mozgóátlagokat ugyan próbára tették az ármozgások, de végül megmaradtak – a dollár „meghajolt, de nem tört el”. Az USDJPY-nél továbbra is a vevők dominálnak, védekezve a 100 órás mozgóátlag szintjén.

A forint is jó formában volt szerdán, ismét benézett 400 alá az euróárfolyam, pedig a hét elejé inkább az EURHUF emelkedése felé mutatott. A magas kamatszintek egyrészről vonzó carrytrade-célponttá teszik a magyar devizát, másrészt az eddig érkező adatok, döntéshozói jelzések is arra utalnak, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem kezd lazításban. Az euró relatív gyengülése a dollárhoz képest is segíti a forintot.

Az árfolyam enyhén eltávolodott a 400-as szinttől, de a 30 napos mozgóátlagnál (400,70) megakadt az emelkedés. A technikai indikátorok ugyan továbbra is enyhe felfelé irányt jeleznek, de a 401–402-es zóna erős ellenállást képez, amelynek áttörése esetén a következő fontos szint 404 körül lehet. Lefelé támasz 396,3-nál, 398-nál található, míg az ellenállási szintnek leginkább most a 30 napos mozgóátlagnál található 400,5-ös és a második, 400,9-nél húzódó Fibonacci-szint tűnik.

Csütörtök reggel a nyitószint közelében, 399,65-nél oldalazik az árfolyam.

A dollár viszont erősödik – köszönhetően a piaci lendületnek, amit a Trump-sokkból való kiheverés is táblál, már 344,6 közelébe ment fel a váltás, ami 1,3 forintos gyengülést jelent.

Az USDHUF-nál lefelé továbbra is 338,90 jelenti a legfontosabb támaszt, amely alatt csak jóval lejjebb, 330 körül jöhetne újabb megálló. Míg a trendvonal 342,9-nél húzódik, a nagyobb kilengések esetében a 30 napos mozgóátlag (345,1-nél) lehet ellenállás.

A piac most a közelgő amerikai makroadatokra figyel, köztük a kiskereskedelmi eladásokra és a heti munkanélküliségi adatokra, amelyek még a Fed július 19-én kezdődő kommunikációs csendje előtt érkeznek. Powell jövő heti felszólalása várhatóan nem tartalmaz majd piacmozgató kijelentéseket, mivel egy szabályozási konferencián hangzik majd el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images