Eljött az idő: beszélnünk kell az amerikai részvénypiacról

Április közepe óta óriásit emelkedtek az amerikai részvénypiacok, többek között arra alapozva, hogy a kereskedelmi háborút sértetlenül megússza az amerikai gazdaság. Közben azonban egyszerre több olyan folyamat is elindult, amelyek miatt nagyon felerősödtek a kockázatok. Ráadásul a pénteki munkaerőpiaci adat után úgy viselkedett a piac, ahogy nagyon régen nem, és ennek jelentősége van.

Vámháború, az amerikai jegybank függetlensége elleni támadások, emelkedő kötvényhozamok. A részvénypiacon senkit sem érdekelt, nem volt rá komolyabb tőzsdei reakció.

Azonban az elmúlt hónapokban elkezdődött valami az amerikai reálgazdaságban, ami nem lett leegyeztetve a részvényesekkel, mert a piaci árazások ezt még nem tükrözik.

Ennek legerősebb mementója éppen a múlt pénteki munkaerőpiaci adat után érkezett, amikor egy nagyon erős narratívaváltásnak lehettünk szemtanúi.