Eljött az idő: beszélnünk kell az amerikai részvénypiacról

Vámháború, az amerikai jegybank függetlensége elleni támadások, emelkedő kötvényhozamok. A részvénypiacon senkit sem érdekelt, nem volt rá komolyabb tőzsdei reakció.
Azonban az elmúlt hónapokban elkezdődött valami az amerikai reálgazdaságban, ami nem lett leegyeztetve a részvényesekkel, mert a piaci árazások ezt még nem tükrözik.
Ennek legerősebb mementója éppen a múlt pénteki munkaerőpiaci adat után érkezett, amikor egy nagyon erős narratívaváltásnak lehettünk szemtanúi.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés