Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába

Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy a 4iG újabb stratégiai lépést tesz védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében: leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projekttársaságán keresztül megszerzi a tőzsdén jegyzett Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét. A témát Nagy Viktorral, a Portfolio részvény rovatának vezető elemzőjével beszéltük át. A műsor második részében Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio pénzügy rovatának elemzője értékelte a hazai befektetési alapok első nyolc hónapjának teljesítményét, valamint azt, hogy miben szeretik fialtatni pénzüket a magyarok.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Rába-részvények - (01:22)
  • Makronaptár - (11:05)
  • Befektetési alapok - (12:08)

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Fórum

