Kínai devizakötvényt bocsát ki Magyarország

Az Államadósság Kezelő Központ mandátumot adott egy kínai renminbiben denominált, elsősorban kínai intézményi befektetőknek ajánlott devizakötvény („pandakötvény”) kibocsátásának Magyarország részére történő megszervezésére - jelentette be az ÁKK.

Az ÁKK a 2025 júliusában módosított finanszírozási tervére hivatkozik a tájékoztatóban. Az intézmény közleményében emlékeztet arra, hogy 2025. június 16-án sikeres dollárkötvény kibocsátást hajtott végre, amelyen jelentős kereslet mellett a tervezetett meghaladó, összesen 4 milliárd dollár értékben került sor kibocsátásra.

Arra is kitérnek, hogy a dollárkötvény-kibocsátással teljesült az éves hátralévő devizakibocsátási terv, ezért annak érdekében, hogy a korábbi tervben is szereplő pandakötvény kibocsátás megvalósulhasson, szükségessé vált a finanszírozási terv aktualizálása.

A finanszírozási terv július elején elfogadott módosítása már figyelembe veszi a megvalósult, korábbi tervet meghaladó dollárkötvénykibocsátást, emellett számol a pandakötvény kibocsátásával is - hangoztatja az ÁKK.

Azt is kiemeli az intézmény, hogy

a dollárkötvény-kibocsátás, mind pedig a pandakötvény-kibocsátás a finanszírozás rugalmasságának és biztonságának növelését szolgálja.

Hozzáteszi az ÁKK azt is, hogy a pandakötvény kibocsátással átmenetileg megemelkednek a költségvetés likviditási tartalékai, így az év végén - kedvező piaci körülmények esetén - a korábban tervezettnél nagyobb összegű devizakötvény-visszavásárlásra kerül sor.

Ennek köszönhetően az év egészét tekintve a nettó devizakötvény-kibocsátás a júniusban elfogadott finanszírozási tervhez képest nem változik. A kibocsátásra és az árazásra a piaci körülmények függvényében kerül sor.

Az ázsiai piacokon megvalósuló forrásbevonások jellemzően néhány százmillió eurós nagyságrendűek. Az ÁKK tavaly decemberben bemutatott, eredeti 2025-ös finanszírozási tervében már szerepelt, hogy év során kisebb kibocsátások lehetnek az ázsiai piacokon, vagyis a mostani bejelentés nem meglepetés és nem is váratlan fejlemény. Valamint a július elsején publikált finanszírozási helyzetjelentésében az ÁKK úgy fogalmazott, hogy "az év hátralevő részében az ÁKK a kínai piacon tervez kisebb volumenű Panda-kötvénykibocsátást, az ehhez szükséges keretet az ÁKK a megfelelő időben módosított finanszírozási terve teremti majd meg". Vagyis július elején megtörtént egy nem nyilvános finanszírozási terv módosítás (a júniusban bejelentett módosítás után), és ez adott teret a mostani kibocsátásnak.

Az Államadósság Kezelő Központ már korábban kommunikálta azt is, hogy a devizaarány idén 30% fölé emelkedhet az államadósságon belül: 2025 végére 30,2%-ra, 2026 végére 30,1%-ra várják. Vagyis ez alapján a pandakötvény-kibocsátás alapesetben nem emeli tovább a devizaarányt.

Hoffmann Mihály, az ÁKK vezérigazgatója a Portfolio-nak adott három héttel ezelőtti interjújában arról beszélt, hogy a legutóbbi dollárkötvény-kibocsátás miatt még az államadósság devizaarányát is megérte emelni. "A 4 milliárd dollár közel 1400 milliárd forintnyi kibocsátásnak felel meg, ez egy olyan mennyiség, amelyet sem a lakossági, sem az intézményi forintpiacon nem lehet ilyen rövid idő alatt bevonni. A kiemelkedő piaci érdeklődés is bizonyította, hogy jó döntés volt a piacra lépés" - mondta akkor a vezető és azt is kiemelte, hogy a túl alacsony devizaarány sem feltétlenül kedvező minden esetben.

