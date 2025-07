Megszédült kedden a forint, 400 felett is volt az euró

Portfolio 2025. július 29. 20:53

A tegnapi nap megállíthatatlanul erősödött a dollár, miután kiderültek az EU-USA kereskedelmi megállapodás részletei. Egyfajta bizonyítványosztásként is felfoghatjuk ezt. Emiatt 346 fölé gyengült a forint a dollárral szemben és 400-at is átlépte az euróval szemben. A kormány legfrissebb prognózisa szerint 1%-os növekedésre lehet számítani idén és 3,1%-osra jövőre. A forintot a mai nap a rossz növekedési előrejelzés mellett még a dollárerősödés is sújtja.