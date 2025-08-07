Horgonyt erőszakoltak a forintra

  • Megjelenítés
Szerdán stabilan tartotta magát a forint a nyári pangás ellenére: az euróval szemben szinte alig változott az árfolyam, míg a dollárhoz képest kisebb erősödést mutatott. A nemzetközi devizapiacokon is visszafogott volt a hangulat, az amerikai dollárindex és a főbb devizapárok árfolyama alig mozdult. A befektetők most az amerikai munkanélküliségi adatokra figyelnek, amelyek délután érkeznek, és irányt szabhatnak a következő napokra.
A reggeli hírözön sem mozgatta meg a forintot

Hiába érkeztek erős kínai exportadatok, pokoli rossz, Magyarország számára is baljós előjelet jelentő statisztikák a német iparról, a forintárfolyamban egyelőre nem látunk nagy mozgásokat. Az EUR/HUF a 398-as nyitószintről 398,2-ig gyengült.

Trump világossá tette, büntetővámok jönnek az orosz olaj vásárlóira és más importőrökre

Donald Trump 100 százalékos vámot tervez kivetni a félvezetők importjára, de mentességet kapnak azok a vállalatok, amelyek az Egyesült Államokban gyártanak vagy elkötelezték magukat a helyi gyártás mellett. Valamint az amerikai elnök megfenyegette Kínát, hogy az Indiára kivetett büntetővámokhoz hasonlót kap, ha nem hagy fel az orosz olaj vásárlásával. Azt is elmondta, hogy minden ország vámokra számíthat, amely nem szakít Moszkvával.

Olyan vészjelzés érkezett Németországból, ami miatt Magyarország is aggódhat

Júniusban közel két éve nem látott mértékben csökkent Németország ipari termelése, ami újabb jele a külkereskedelmi feszültségek és a gyenge külső kereslet okozta gazdasági megtorpanásnak. A visszaesés különösen aggasztó Magyarország számára, mivel a hazai ipar szorosan kapcsolódik a német gyártóvállalatokhoz. Ha a német rendelésállomány tovább csökken, az közvetlenül fékezheti a magyar gazdaság növekedését is.

A kínai kereskedelem olyan fordulatot vett, amire senki sem számított

Kína exportja júliusban felülmúlta az előrejelzéseket, mivel a gyártók kihasználták a Peking és Washington közötti törékeny vámszünetet, hogy áruikat - különösen Délkelet-Ázsiába - még az átrakodást célzó szigorúbb amerikai vámok életbe lépése előtt szállíthassák.

Horgonyt erőszakoltak a forintra

Az elmúlt napokban a nyári illikvid piacokon sem látszottak nagy mozgások a forintárfolyamban: az euróval szemben szerdán mindössze 50 fillér volt a mozgás.

A dollárhoz képest jelentősebb erősödést láttunk: 344-ről 341,4-ig jött le a váltás.

A dollárindex – amely a zöldhasú értékét méri egy kosárnyi főbb devizával szemben –, alig változott, 98,133-on állt az előző napi 0,6%-os csökkenés után. Az amerikai valuta a jennel szemben is stagnált 147,35-ös árfolyamon, míg az euró 0,1%-kal erősödött, 1,1671 dollárt ért.

Csütörtökön ugyan érkeznek fontos adatok, de a legtöbbtől nem várjuk, hogy megmozgassa a piacokat: német és kínai külkereskedelmi statisztikák és brit kamatdöntés is napirenden van. Magyar szempontból a legizgalmasabb a júniusi ipari termelésről szóló beszámoló lehet Németországból a két gazdaság összekapcsoltsága miatt.

Délután jön a legjelentősebb makroadat: az amerikai munkanélkülisegély-kérelmek számáról szóló közlés.

Az amerikai munkaügyi minisztérium várhatóan arról számol be, hogy az első munkanélküliségi segélykérelmek száma 3000-rel, 221 000-re nőtt az augusztus 2-ával záruló héten. A múlt pénteki adatok szerint az amerikai foglalkoztatás növekedése a vártnál gyengébb volt júliusban, és az előző két hónap adatait is jelentősen lefelé módosították.

