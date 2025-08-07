  • Megjelenítés
Mint, ki letépte láncát, vágtat a forint
Deviza

Mint, ki letépte láncát, vágtat a forint

Portfolio
Szerdán stabilan tartotta magát a forint a nyári pangás ellenére: az euróval szemben szinte alig változott az árfolyam, míg a dollárhoz képest kisebb erősödést mutatott. A nemzetközi devizapiacokon is visszafogott volt a hangulat, az amerikai dollárindex és a főbb devizapárok árfolyama alig mozdult. A befektetők most az amerikai munkanélküliségi adatokra figyelnek, amelyek délután érkeznek, és irányt szabhatnak a következő napokra. Délelőtt még a várható Trump-Putyin-találkozóról szóló hírek adtak erőt a forintnak.
Történelmi káosz a brit jegybankban: két szavazási fordulóra volt szükség a kamatdöntéshez

A Bank of England kamatot vágott, de teljesen megosztott volt a kormányzótanács a döntésnél. Emellett a brit jegybank becslése szerint kötvényeladási programja akár 0,25 százalékponttal is növelhette a 10 éves brit államkötvények hozamát, ami valamivel magasabb, mint a tavalyi értékelésben szereplő adat – számolt be a Reuters.

Tovább a cikkhez
Történelmi káosz a brit jegybankban: két szavazási fordulóra volt szükség a kamatdöntéshez
Már 396,5 közelében az euró

A forint erősödik tovább, már több támaszát átvitte az árfolyam és most már 396,6-396,5 közelében mozog a váltás.

A dollárral szemben is erősödött a magyar deviza: a kurzus 340 alatt is járt márt.

Kulcsszintnél a forint

Folytatódik a forint erősödése az euróval szemben: a jegyzés reggel még 398,38 közelében mozgott, ám 9:30 után hirtelen letörte a 398-as támaszt, majd tovább csökkent a 396,91-es napi forintcsúcs közelébe. 11:22-kor az árfolyam már 396,944 forinton állt, ami 0,27%-os napi forinterősödésnek felel meg.

A gyors elmozdulás technikai szempontból is figyelemre méltó:

a 396,38-as és 396,00-s szintek fontos támaszokat jelentenek, míg felfelé továbbra is a 398,88 körüli 30 napos mozgóátlag számít ellenállásnak.

Folytatódik a menetelés

Délelőtt jelentősen erősödött a forint az euróval szemben: a EUR/HUF árfolyam a reggeli órákban még a 398,4-es szintet is elérte, aztán a lehetséges Trump-Putyin találkozó hírére 397,219-ig süllyedt.

Leszúrt a forint

Egy gyors erősödéssel a forint már 397,5 alá erősödött az euróval szemben, ami az elmúlt napok standardjeihez képest nagyon jelentős elmozdulás. Vélhetően a várható Putyin-Trump-találkozóról szóló hírek adtak lendületet a magyar devizának.

Gyengül tovább a dollár

A dollár gyengüléssel indította a hetet, miután életbe léptek Trump viszonossági vámjai, és a piac egyre inkább a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatokra és a Fed kilátásaira figyel. Az EUR/USD árfolyam 0,2%-kal emelkedett 1,17 közelébe csütörtökön is az amerikai elnök újabb vámfenyegetései miatt.

Eközben a USD/JPY visszacsúszott 146,85-re, részben a japán vámok körüli bizonytalanságok miatt. A font és az ausztrál dollár is erősödik a dollárral szemben, miközben a piac már a jövő heti amerikai inflációs adatokra készül, amelyek tovább mozgathatják az árfolyamokat.

A reggeli hírözön sem mozgatta meg a forintot

Hiába érkeztek erős kínai exportadatok, pokoli rossz, Magyarország számára is baljós előjelet jelentő statisztikák a német iparról, a forintárfolyamban egyelőre nem látunk nagy mozgásokat. Az EUR/HUF a 398-as nyitószintről 398,2-ig gyengült.

Trump világossá tette, büntetővámok jönnek az orosz olaj vásárlóira és más importőrökre

Donald Trump 100 százalékos vámot tervez kivetni a félvezetők importjára, de mentességet kapnak azok a vállalatok, amelyek az Egyesült Államokban gyártanak vagy elkötelezték magukat a helyi gyártás mellett. Valamint az amerikai elnök megfenyegette Kínát, hogy az Indiára kivetett büntetővámokhoz hasonlót kap, ha nem hagy fel az orosz olaj vásárlásával. Azt is elmondta, hogy minden ország vámokra számíthat, amely nem szakít Moszkvával.

Tovább a cikkhez
Trump világossá tette, büntetővámok jönnek az orosz olaj vásárlóira és más importőrökre
Olyan vészjelzés érkezett Németországból, ami miatt Magyarország is aggódhat

Júniusban közel két éve nem látott mértékben csökkent Németország ipari termelése, ami újabb jele a külkereskedelmi feszültségek és a gyenge külső kereslet okozta gazdasági megtorpanásnak. A visszaesés különösen aggasztó Magyarország számára, mivel a hazai ipar szorosan kapcsolódik a német gyártóvállalatokhoz. Ha a német rendelésállomány tovább csökken, az közvetlenül fékezheti a magyar gazdaság növekedését is.

Tovább a cikkhez
Olyan vészjelzés érkezett Németországból, ami miatt Magyarország is aggódhat
A kínai kereskedelem olyan fordulatot vett, amire senki sem számított

Kína exportja júliusban felülmúlta az előrejelzéseket, mivel a gyártók kihasználták a Peking és Washington közötti törékeny vámszünetet, hogy áruikat - különösen Délkelet-Ázsiába - még az átrakodást célzó szigorúbb amerikai vámok életbe lépése előtt szállíthassák.

Tovább a cikkhez
A kínai kereskedelem olyan fordulatot vett, amire senki sem számított
Horgonyt erőszakoltak a forintra

Az elmúlt napokban a nyári illikvid piacokon sem látszottak nagy mozgások a forintárfolyamban: az euróval szemben szerdán mindössze 50 fillér volt a mozgás.

A dollárhoz képest jelentősebb erősödést láttunk: 344-ről 341,4-ig jött le a váltás.

A dollárindex – amely a zöldhasú értékét méri egy kosárnyi főbb devizával szemben –, alig változott, 98,133-on állt az előző napi 0,6%-os csökkenés után. Az amerikai valuta a jennel szemben is stagnált 147,35-ös árfolyamon, míg az euró 0,1%-kal erősödött, 1,1671 dollárt ért.

Csütörtökön ugyan érkeznek fontos adatok, de a legtöbbtől nem várjuk, hogy megmozgassa a piacokat: német és kínai külkereskedelmi statisztikák és brit kamatdöntés is napirenden van. Magyar szempontból a legizgalmasabb a júniusi ipari termelésről szóló beszámoló lehet Németországból a két gazdaság összekapcsoltsága miatt.

Délután jön a legjelentősebb makroadat: az amerikai munkanélkülisegély-kérelmek számáról szóló közlés.

Az amerikai munkaügyi minisztérium várhatóan arról számol be, hogy az első munkanélküliségi segélykérelmek száma 3000-rel, 221 000-re nőtt az augusztus 2-ával záruló héten. A múlt pénteki adatok szerint az amerikai foglalkoztatás növekedése a vártnál gyengébb volt júliusban, és az előző két hónap adatait is jelentősen lefelé módosították.

