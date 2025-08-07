Sorra töri át támaszait a forint

Kulcsszintnél a forint
Folytatódik a forint erősödése az euróval szemben: a jegyzés reggel még 398,38 közelében mozgott, ám 9:30 után hirtelen letörte a 398-as támaszt, majd tovább csökkent a 396,91-es napi forintcsúcs közelébe. 11:22-kor az árfolyam már 396,944 forinton állt, ami 0,27%-os napi forinterősödésnek felel meg.
A gyors elmozdulás technikai szempontból is figyelemre méltó:
a 396,38-as és 396,00-s szintek fontos támaszokat jelentenek, míg felfelé továbbra is a 398,88 körüli 30 napos mozgóátlag számít ellenállásnak.
Folytatódik a menetelés
Délelőtt jelentősen erősödött a forint az euróval szemben: a EUR/HUF árfolyam a reggeli órákban még a 398,4-es szintet is elérte, aztán a lehetséges Trump-Putyin találkozó hírére 397,219-ig süllyedt.
Leszúrt a forint
Egy gyors erősödéssel a forint már 397,5 alá erősödött az euróval szemben, ami az elmúlt napok standardjeihez képest nagyon jelentős elmozdulás. Vélhetően a várható Putyin-Trump-találkozóról szóló hírek adtak lendületet a magyar devizának.
Gyengül tovább a dollár
A dollár gyengüléssel indította a hetet, miután életbe léptek Trump viszonossági vámjai, és a piac egyre inkább a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatokra és a Fed kilátásaira figyel. Az EUR/USD árfolyam 0,2%-kal emelkedett 1,17 közelébe csütörtökön is az amerikai elnök újabb vámfenyegetései miatt.
Eközben a USD/JPY visszacsúszott 146,85-re, részben a japán vámok körüli bizonytalanságok miatt. A font és az ausztrál dollár is erősödik a dollárral szemben, miközben a piac már a jövő heti amerikai inflációs adatokra készül, amelyek tovább mozgathatják az árfolyamokat.
A reggeli hírözön sem mozgatta meg a forintot
Hiába érkeztek erős kínai exportadatok, pokoli rossz, Magyarország számára is baljós előjelet jelentő statisztikák a német iparról, a forintárfolyamban egyelőre nem látunk nagy mozgásokat. Az EUR/HUF a 398-as nyitószintről 398,2-ig gyengült.
Trump világossá tette, büntetővámok jönnek az orosz olaj vásárlóira és más importőrökre
Donald Trump 100 százalékos vámot tervez kivetni a félvezetők importjára, de mentességet kapnak azok a vállalatok, amelyek az Egyesült Államokban gyártanak vagy elkötelezték magukat a helyi gyártás mellett. Valamint az amerikai elnök megfenyegette Kínát, hogy az Indiára kivetett büntetővámokhoz hasonlót kap, ha nem hagy fel az orosz olaj vásárlásával. Azt is elmondta, hogy minden ország vámokra számíthat, amely nem szakít Moszkvával.
Olyan vészjelzés érkezett Németországból, ami miatt Magyarország is aggódhat
Júniusban közel két éve nem látott mértékben csökkent Németország ipari termelése, ami újabb jele a külkereskedelmi feszültségek és a gyenge külső kereslet okozta gazdasági megtorpanásnak. A visszaesés különösen aggasztó Magyarország számára, mivel a hazai ipar szorosan kapcsolódik a német gyártóvállalatokhoz. Ha a német rendelésállomány tovább csökken, az közvetlenül fékezheti a magyar gazdaság növekedését is.
A kínai kereskedelem olyan fordulatot vett, amire senki sem számított
Kína exportja júliusban felülmúlta az előrejelzéseket, mivel a gyártók kihasználták a Peking és Washington közötti törékeny vámszünetet, hogy áruikat - különösen Délkelet-Ázsiába - még az átrakodást célzó szigorúbb amerikai vámok életbe lépése előtt szállíthassák.
Horgonyt erőszakoltak a forintra
Az elmúlt napokban a nyári illikvid piacokon sem látszottak nagy mozgások a forintárfolyamban: az euróval szemben szerdán mindössze 50 fillér volt a mozgás.
A dollárhoz képest jelentősebb erősödést láttunk: 344-ről 341,4-ig jött le a váltás.
A dollárindex – amely a zöldhasú értékét méri egy kosárnyi főbb devizával szemben –, alig változott, 98,133-on állt az előző napi 0,6%-os csökkenés után. Az amerikai valuta a jennel szemben is stagnált 147,35-ös árfolyamon, míg az euró 0,1%-kal erősödött, 1,1671 dollárt ért.
Csütörtökön ugyan érkeznek fontos adatok, de a legtöbbtől nem várjuk, hogy megmozgassa a piacokat: német és kínai külkereskedelmi statisztikák és brit kamatdöntés is napirenden van. Magyar szempontból a legizgalmasabb a júniusi ipari termelésről szóló beszámoló lehet Németországból a két gazdaság összekapcsoltsága miatt.
Délután jön a legjelentősebb makroadat: az amerikai munkanélkülisegély-kérelmek számáról szóló közlés.
Az amerikai munkaügyi minisztérium várhatóan arról számol be, hogy az első munkanélküliségi segélykérelmek száma 3000-rel, 221 000-re nőtt az augusztus 2-ával záruló héten. A múlt pénteki adatok szerint az amerikai foglalkoztatás növekedése a vártnál gyengébb volt júliusban, és az előző két hónap adatait is jelentősen lefelé módosították.
