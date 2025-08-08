Fellélegezhetnek Ázsia jegybankjai: enyhül a devizanyomás, újra erősödnek a helyi valuták

A legrosszabbon már túl lehetnek Ázsia jegybankjai, amelyek az utóbbi hetekben kénytelenek voltak fokozott devizavédelmi lépéseket tenni, miután a dollár erősödése és az új amerikai vámok nyomást helyeztek a térség valutáira.
Egy ázsiai devizákat követő index a június óta legjobb hetét zárhatja, miután a vártnál gyengébb amerikai foglalkoztatási adatok újraélesztették a kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat.
Az UBS Group AG szerint a dollárt gyengítő történet most ismét „játékban van”, mivel az amerikai gazdaság lassulásának jelei mutatkoznak.
Ez a fordulat megkönnyebbülést jelenthet a jegybankároknak, akik kénytelenek voltak újra az intervenciós eszköztárukhoz nyúlni, miután Donald Trump elnök új vámokat jelentett be, ami éles esést váltott ki a régiós devizákban. A Bloomberg dollárindexe heti csökkenésre készül, és lehet, hogy a befektetők még mindig alulértékelik a gyenge adatok és a Fed enyhülő hangnemének hatását.
Az intervenció valószínűleg „inkább egyszeri jellegű volt” – mondta Alex Loo, a Toronto-Dominion Bank szingapúri makrostratégája. „A következő hetekben érkező gyengébb amerikai adatok újra felbátoríthatják a dollár shortosokat, és ezzel enyhíthetik az ázsiai jegybankokra nehezedő nyomást a devizák védelme kapcsán.”
A kereskedők azonban továbbra is idegesek, különösen azután, hogy Trump megduplázta India elleni vámjait 50%-ra, „másodlagos vámként” hivatkozva az orosz olajvásárlásokra.
Az emelkedő olajárak és az újabb ellátási lánc zavarok inflációs nyomást kelthetnek a térségben, és arra ösztönözhetik egyes jegybankokat, hogy elhalasszák a kamatcsökkentést, vagy újra belépjenek a devizapiacokra az árfolyam stabilizálása érdekében.
„Most mindenki csak arra vár, mikor esik le a következő bomba” – mondta Mingze Wu, a StoneX szingapúri devizakereskedője. „Az intervenciók célja egyelőre inkább a piacok stabilizálása. Ha Trump lenyugszik, a jegybankok is nyugodtabbak lesznek.”
Július végére a dollár erősödése többhavi mélypontra nyomta az ázsiai devizákat, megnehezítve a regionális jegybankok stabilizációs törekvéseit. A befektetők amerikai eszközökbe menekültek, ami tőkekiáramlással fenyegetett Indiától Indonéziáig, növelve az infláció és a piaci volatilitás kockázatát.
Az indonéz jegybank beavatkozott a rúpia védelmére, míg Hongkong kvázi központi bankja ismét vásárolni kezdte a helyi dollárt az árfolyamküszöb védelmében. Az indiai jegybank szerdán nem változtatott a kamaton, napokkal azután, hogy állami bankokat láttak a rúpiát támogatni. A Fülöp-szigeteki központi bank pedig erőteljesebb beavatkozást ígért a peso gyengülési hulláma idején az infláció féken tartása érdekében.
A pénzpiacok most már egy szeptemberi amerikai kamatcsökkentést áraznak, és Trump Stephen Mirant – egy monetáris „galambot” – jelölte a Fed kormányzótanácsába, így a dollár gyengülhet, teret engedve az ázsiai devizák erősödésének.
„Nem gondoljuk, hogy az indiai, indonéz vagy fülöp-szigeteki jegybankok lépései egy összehangolt regionális devizavédelmi fordulatot jeleznének”
– mondta Homin Lee, a Lombard Odier szingapúri makrostratégája. „Egy komolyabb dollárerősödés valóban újabb intervenciókhoz vezethetne, de ez nem az alapszcenáriónk.”
