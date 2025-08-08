  • Megjelenítés
Hasít a forint: közel egy éve nem volt ilyen erős
Deviza

Hasít a forint: közel egy éve nem volt ilyen erős

Portfolio
Az unalmas napok után tegnap volt némi mozgás a forint-euró árfolyamban: nem is annyira a kilengés mértéke miatt említésre méltó ez a fejlemény, hanem azért, mert a forinterősödéssel a július végén látott, sokhavi csúcsa közelébe szaladt el az árfolyam.
A mai nap legfontosabb adata egyértelműen a júliusi infláció, amely a várakozásokat meghaladóan 4,3% lett. Az adat után kissé erősödött a forint az euróval szemben, visszatükrözve azt, hogy a vártnál tovább maradhat szigorú az MNB. Fontos, hogy ma érkezik még az államháztartás havi egyenlege, amely a hiánypálya miatt aggódó befektetőket bizonytalaníthatja el.
A dollár stabil

Egyelőre a dollár nem csinál semmit ma. Ha jönne egy dollárgyengülési hullám, akkor a forinterősödéssel párosulva egy komoly elmozdulást láthatnánk az USDHUF keresztben is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Ez a nap a forintté

Már komfortosan 396 alá rendezkedett be az árfolyam és hol van még a nap vége.

11 hónapos csúcson a forint

A régiós szinten kimagasló kamatkülönbözet folyamatosan erősíti a forintot már hónapok óta. Eközben ma reggel a magyar infláció a vártnál magasabb lett, ami felerősíti azokat a várakozásokat, hogy tovább lehet magas a hazai alapkamat. Eközben viszont a piac azt spekulálja, hogy az EKB még idén lazíthat egyet, talán kettőt is. Ilyen helyzetben tud igazán erősödni a forint.

Erősödik a forint az inflációs adatra

A forint erősödéssel reagál a vártnál magasabb inflációra, mivel a piaci szereplők azt várhatják, hogy hosszabb ideig maradhat szigorú a jegybank.

Itt a hét legfontosabb adata: kellemetlen meglepetést okozott az infláció

A júniusi 4,6%-ról júliusban 4,3%-ra csökkent az éves áremelkedési ütem Magyarországon, miközben egy hónap alatt 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak – derül ki a KSH pénteki beszámolójából. Előzetesen ennél alacsonyabb, 4,1%-os értéket vártak a Portfolio által megkérdezett elemzők, akik azt sem zárták ki, hogy „hármassal kezdődjön” az adat. Így a most közölt statisztika kellemetlen meglepetést jelent, hiszen a vártnál lassabb az infláció csökkenése. Ez azonban akár még jó hír is lehet a forint számára.

Ma megmozdul végre a forint?

A tegnapi erősödés után ma reggel 397 alatt nyit a forint az euróval szemben. Egy egységnyi további lefelé mozdulás az EURHUF kurzusban azt jelentené, hogy bő 10 hónapja nem látott forinterő alakulna ki.

Az utóbbi napok forinterősödése a dollárral szembeni is látható. Egy hét alatt a 350-es szintről 340-ig süllyedt vissza a kurzus, ma reggel kis forintgyengülés történt, ezért 341 körül jár az USDHUF.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

