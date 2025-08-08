  • Megjelenítés
Ma megmozdul végre a forint?
Ma megmozdul végre a forint?

Az unalmas napok után tegnap volt némi mozgás a forint-euró árfolyamban: nem is annyira a kilengés mértéke miatt említésre méltó ez a fejlemény, hanem azért, mert a forinterősödéssel a július végén látott, sokhavi csúcsa közelébe szaladt el az árfolyam. Ma nagyobb kilengéseket hozhatnak a forint életébe a megjelenő makroszámok: a júliusi inflációs adat akár a jegybanki célsávba, vagyis 4% alá süllyedhet, ami felerősítheti (az amúgy igen gyenge) kamatcsökkentési várakozásokat. Az államháztartás havi egyenlege a hiánypálya miatt aggódó befektetőket bizonytalaníthatja el. Vagyis ma akár gyengülhet is a forint az euróval szemben, ami azért sem lenne meglepő, mert már jócskán alatta jár a gravitációs pontként viselkedő 400-as értéknek.

A tegnapi erősödés után ma reggel 397 alatt nyit a forint az euróval szemben. Egy egységnyi további lefelé mozdulás az EURHUF kurzusban azt jelentené, hogy bő 10 hónapja nem látott forinterő alakulna ki.

Az utóbbi napok forinterősödése a dollárral szembeni is látható. Egy hét alatt a 350-es szintről 340-ig süllyedt vissza a kurzus, ma reggel kis forintgyengülés történt, ezért 341 körül jár az USDHUF.

