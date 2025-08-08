Megállíthatatlan a forint, már 395-ig erősödött

A tegnapi erősödés után ma reggel 397 alatt nyit a forint az euróval szemben. Egy egységnyi további lefelé mozdulás az EURHUF kurzusban azt jelentené, hogy bő 10 hónapja nem látott forinterő alakulna ki.

Az utóbbi napok forinterősödése a dollárral szembeni is látható. Egy hét alatt a 350-es szintről 340-ig süllyedt vissza a kurzus, ma reggel kis forintgyengülés történt, ezért 341 körül jár az USDHUF.

