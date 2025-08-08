  • Megjelenítés
Megállíthatatlan a forint, már 395-ig erősödött
Megállíthatatlan a forint, már 395-ig erősödött

Az unalmas napok után tegnap volt némi mozgás a forint-euró árfolyamban: nem is annyira a kilengés mértéke miatt említésre méltó ez a fejlemény, hanem azért, mert a forinterősödéssel a július végén látott, sokhavi csúcsa közelébe szaladt el az árfolyam.
A mai nap legfontosabb adata egyértelműen a júliusi infláció, amely a várakozásokat meghaladóan 4,3% lett. Az adat után kissé erősödött a forint az euróval szemben, visszatükrözve azt, hogy a vártnál tovább maradhat szigorú az MNB. Az inflációs adat óta szárnyal a forint, már 395 alatt az euróval és 339 alatt a dollárral szemben.
Megtorpanás

395 közelében megállt a forint erősödése, jelenleg 395 forint 10 fillért kell fizetni egy euróért, a dollárral szemben pedig 338 forint 70 fillérnél járnak a jegyzések.

395 alatt az euró

Nagyot megy ma a forint, már közel 0,5%-ot erősödött az euróval szemben és már 395 alatt az árfolyam.

Továbbra is 396 alatt a forint

Apránként tovább erősödget a forint az euróval szemben és már 395,5-nél jár az árfolyam.

Továbbra sincs fordulat a német gazdaságban – súlyos megrendeléshiány bénítja a vállalatokat

A német cégek több mint harmada küzd elégtelen megrendelésállománnyal – derül ki az Ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből. A kilábalás a válságból elhúzódik, különösen az ipar és a kereskedelem szenved, miközben a szolgáltatási szektorban is csak mérsékelt javulás tapasztalható.

A dollár stabil

Egyelőre a dollár nem csinál semmit ma. Ha jönne egy dollárgyengülési hullám, akkor a forinterősödéssel párosulva egy komoly elmozdulást láthatnánk az USDHUF keresztben is.

Ez a nap a forintté

Már komfortosan 396 alá rendezkedett be az árfolyam és hol van még a nap vége.

11 hónapos csúcson a forint

A régiós szinten kimagasló kamatkülönbözet folyamatosan erősíti a forintot már hónapok óta. Eközben ma reggel a magyar infláció a vártnál magasabb lett, ami felerősíti azokat a várakozásokat, hogy tovább lehet magas a hazai alapkamat. Eközben viszont a piac azt spekulálja, hogy az EKB még idén lazíthat egyet, talán kettőt is. Ilyen helyzetben tud igazán erősödni a forint.

Erősödik a forint az inflációs adatra

A forint erősödéssel reagál a vártnál magasabb inflációra, mivel a piaci szereplők azt várhatják, hogy hosszabb ideig maradhat szigorú a jegybank.

Itt a hét legfontosabb adata: kellemetlen meglepetést okozott az infláció

A júniusi 4,6%-ról júliusban 4,3%-ra csökkent az éves áremelkedési ütem Magyarországon, miközben egy hónap alatt 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak – derül ki a KSH pénteki beszámolójából. Előzetesen ennél alacsonyabb, 4,1%-os értéket vártak a Portfolio által megkérdezett elemzők, akik azt sem zárták ki, hogy „hármassal kezdődjön” az adat. Így a most közölt statisztika kellemetlen meglepetést jelent, hiszen a vártnál lassabb az infláció csökkenése. Ez azonban akár még jó hír is lehet a forint számára.

Ma megmozdul végre a forint?

A tegnapi erősödés után ma reggel 397 alatt nyit a forint az euróval szemben. Egy egységnyi további lefelé mozdulás az EURHUF kurzusban azt jelentené, hogy bő 10 hónapja nem látott forinterő alakulna ki.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az utóbbi napok forinterősödése a dollárral szembeni is látható. Egy hét alatt a 350-es szintről 340-ig süllyedt vissza a kurzus, ma reggel kis forintgyengülés történt, ezért 341 körül jár az USDHUF.

Az utóbbi napok forinterősödése a dollárral szembeni is látható. Egy hét alatt a 350-es szintről 340-ig süllyedt vissza a kurzus, ma reggel kis forintgyengülés történt, ezért 341 körül jár az USDHUF.

Ennél Fed-kritikusabb jelöltet nem is választhatott volna Trump

Donald Trump Stephen Mirant, a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének vezetőjét jelöli a Fed kormányzói posztjára Adriana Kugler lejáró mandátumának helyére. Miran élesen bírálta a jegybank elmúlt évekbeli működését, és egy olyan reformtervet írt, amely drasztikusan átalakítaná a Fed hatáskörét. A piacok rögtön reagáltak: a dollárindex a hírre visszaadta a napi nyereségét.

