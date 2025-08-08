Megállíthatatlan a forint, már 395-ig erősödött

A mai nap legfontosabb adata egyértelműen a júliusi infláció, amely a várakozásokat meghaladóan 4,3% lett. Az adat után kissé erősödött a forint az euróval szemben, visszatükrözve azt, hogy a vártnál tovább maradhat szigorú az MNB. Az inflációs adat óta szárnyal a forint, már 395 alatt az euróval és 339 alatt a dollárral szemben.
Megtorpanás
395 közelében megállt a forint erősödése, jelenleg 395 forint 10 fillért kell fizetni egy euróért, a dollárral szemben pedig 338 forint 70 fillérnél járnak a jegyzések.
395 alatt az euró
Nagyot megy ma a forint, már közel 0,5%-ot erősödött az euróval szemben és már 395 alatt az árfolyam.
Továbbra is 396 alatt a forint
Apránként tovább erősödget a forint az euróval szemben és már 395,5-nél jár az árfolyam.
Továbbra sincs fordulat a német gazdaságban – súlyos megrendeléshiány bénítja a vállalatokat
A német cégek több mint harmada küzd elégtelen megrendelésállománnyal – derül ki az Ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből. A kilábalás a válságból elhúzódik, különösen az ipar és a kereskedelem szenved, miközben a szolgáltatási szektorban is csak mérsékelt javulás tapasztalható.
A dollár stabil
Egyelőre a dollár nem csinál semmit ma. Ha jönne egy dollárgyengülési hullám, akkor a forinterősödéssel párosulva egy komoly elmozdulást láthatnánk az USDHUF keresztben is.
Ez a nap a forintté
Már komfortosan 396 alá rendezkedett be az árfolyam és hol van még a nap vége.
11 hónapos csúcson a forint
A régiós szinten kimagasló kamatkülönbözet folyamatosan erősíti a forintot már hónapok óta. Eközben ma reggel a magyar infláció a vártnál magasabb lett, ami felerősíti azokat a várakozásokat, hogy tovább lehet magas a hazai alapkamat. Eközben viszont a piac azt spekulálja, hogy az EKB még idén lazíthat egyet, talán kettőt is. Ilyen helyzetben tud igazán erősödni a forint.
Erősödik a forint az inflációs adatra
A forint erősödéssel reagál a vártnál magasabb inflációra, mivel a piaci szereplők azt várhatják, hogy hosszabb ideig maradhat szigorú a jegybank.
Itt a hét legfontosabb adata: kellemetlen meglepetést okozott az infláció
A júniusi 4,6%-ról júliusban 4,3%-ra csökkent az éves áremelkedési ütem Magyarországon, miközben egy hónap alatt 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak – derül ki a KSH pénteki beszámolójából. Előzetesen ennél alacsonyabb, 4,1%-os értéket vártak a Portfolio által megkérdezett elemzők, akik azt sem zárták ki, hogy „hármassal kezdődjön” az adat. Így a most közölt statisztika kellemetlen meglepetést jelent, hiszen a vártnál lassabb az infláció csökkenése. Ez azonban akár még jó hír is lehet a forint számára.
Ma megmozdul végre a forint?
A tegnapi erősödés után ma reggel 397 alatt nyit a forint az euróval szemben. Egy egységnyi további lefelé mozdulás az EURHUF kurzusban azt jelentené, hogy bő 10 hónapja nem látott forinterő alakulna ki.
Az utóbbi napok forinterősödése a dollárral szembeni is látható. Egy hét alatt a 350-es szintről 340-ig süllyedt vissza a kurzus, ma reggel kis forintgyengülés történt, ezért 341 körül jár az USDHUF.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
