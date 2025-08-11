Magára talált a dollár, szenved a forint

Már 341 felett a dollárral szemben
A mai nap a dollár napja. Már 0,4%-ot erősödött az euróval és 0,55%-ot a forinttal szemben.
Tovább gyengül a forint
Már 340,8 a dollárral szemben a forint miután a dollár lassan, de biztosan erősödik a vezető devizákkal szemben.
340 fölé gyengült a forint
A dollárral szemben.
Nem talál erőre a forint
Az elmúlt órában nem volt nagy elmozdulás: a forint a dollárhoz képest maradt 339,65-nél.
Az euróval szemben sem tudott visszaerősödni a magyar valuta: 395,5 felett maradt az árfolyam.
Lejjebb jöttek az amerikai kötvényhozamok
Az amerikai 10 éves állampapírhozam 3 bázisponttal 4,26%-ra csökkent, közelítve a múlt heti háromhavi mélyponthoz, mivel a piac a keddi inflációs adatot várja, amely már erősen utalhat egy szeptemberi Fed-kamatvágásra. A múlt heti gyenge munkaerőpiaci adatok és Michelle Bowman Fed-kormányzó lazítást támogató retorikája növelték a kamatcsökkentési várakozásokat, a kereskedők 82%-os valószínűséget adnak egy 25 bázispontos vágásnak, év végére pedig további csökkentést áraznak.
Egyre jobban gyengül a svájci frank
Donald Trump elnök egyelőre nem hajlandó megállapodni a világ még 20. legnagyobb gazdaságával, Svájccal, amelyre durva vámok élesedtek több kudarcos tárgyalási kör után. Ennek ellenére az első elemzések alapján a svájci gazdaságot annyira nem viselik majd meg a kereskedelmi többletterhek, ennek ellenére a frank gyengülésnek indult. Már 1,235-ig jött le a váltás, miközben már 1,24 felett is járt hétfőn a kurzus.
Putyin már le is győzte Trumpot, aminek félreérthetetlen jelei vannak
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök pénteken Alaszkában ülnek tárgyalóasztalhoz az ukrajnai háború lezárásáról, de elemzők szerint az esemény már most a Kreml diplomáciai győzelme. Moszkva számára jelentős előrelépés, hogy 2007 óta először hívták meg orosz államfőt amerikai földre, ráadásul előfeltételek, ukrán vagy európai részvétel nélkül. A háborús helyzetben meggyengült, szankciókkal sújtott orosz gazdaság így esélyt kap a politikai és gazdasági kapcsolatépítésre Washingtonnal – írja a CNBC.
Gyengülésben a forint
Az egész napot nézve a forint még mindig gyengüléssel áll az euróval szemben: 395,5 felett jár a kurzus.
A dollárhoz képest az árfolyam 339,7.
Trump hatalmas csapást visz be Oroszország legfontosabb partnerének
Az indiai kormány hétfői közlése szerint az Egyesült Államokba irányuló indiai árukivitel mintegy 55 százalékát érinti a Trump-adminisztráció által kivetett vámtarifa. A Fehér Ház egy 25 százalékos büntetővámot vetett ki Indiára, amiért az orosz olaj legnagyobb vásárlója lett, ezzel pénzelve a háborúzó országot – számolt be a Reuters.
Most érdemes a jenre figyelni!
A vártnál gyengébb amerikai foglalkoztatási adatok (NFP) a dollár széles körű gyengülését hozták, mivel a piac gyorsan átárazta a Fed politikáját,
év végéig már 58 bázispontnyi kamatcsökkentést vár, szemben az NFP előtti 35 bázisponttal.
A befektetők most a kedden érkező amerikai inflációs adatra figyelnek, miközben a friss jegybankári nyilatkozatok szerint egy szeptemberi kamatvágás szinte elkerülhetetlen lenne, hacsak nem érkezik rendkívül erős inflációs adat és kedvező szeptemberi NFP.
Ilyenkor mindig érdemes a japán jenre figyelni, amely a gyenge NFP és a Fed várható enyhítése miatt erősödött, de további felértékelődéséhez további gyenge amerikai adatokra, magasabb japán inflációra vagy új fiskális élénkítési jelekre lenne szükség. Az USD/JPY napi grafikonon az NFP utáni esés óta oldalaz, a piac az inflációs adat előtt irányt keres. Eladói oldalról a 144,50-es trendvonal lehet a cél, ahol a vevők ismét beléphetnek.
Már gyengül a magyar deviza
A forint felszúrt az euróval szemben: már 395,7 környékén jár a váltás, ami közel egy egységnyi gyengülés a 394,8-as délelőtti forintcsúcshoz képest. Leginkább az EUR/USD-devizapár mozgását követi le a forint: ahogy az euró veszíteni kezdett a dollárhoz képest, a magyar deviza is gyengülésnek indult.
A szűk sávon belül nagyok a mzogások
Az euróhoz képest alig 0,15 százaléknyi volt az egész napi elmozdulás, de ezen belül heves mozgásokat látunk. Egy átmeneti forinterősödés után most visszahúzták a magyar devizát, újra 395,2-nél jár az árfolyam.
A dollárral szemben hintázik a forint
A magyar deviza árfolyama az euróhoz képest alig mozdult el a nyitás óta, de a dollárral szemben szépen erősödik. Leginkább az amerikai–orosz tűzszüneti tárgyalások mozgatják a piacokat, és itt már délelőttig egy egységnyi elmozdulás volt. Ráadásul nem is egyenletes a forint erősödése: egyszer már 338,5-ig is leszúrt az árfolyam, ahonna 339,2-ig korrigált vissza. Innen jött le utána 338,6-ig.
Alig valamit, de erősödik tovább a forint
Az euróhoz képest már megindult a forint az erősödés fele, folytatva ezzel a múltheti trendet: a pénteki záró árhoz képest 0,1 százalékot javítva 394,8-ig jött le a váltás.
Gyengül az euró
Az EUR/USD devizapár a reggeli jelentősebb euróerősödés után elkezdett megfordulni: az 1,1675-ös napi csúcs után már 1,165 közelébe jött le az árfolyam.
Az irányváltás oka részben a vártnál rosszabb német fizetésképtelenségi és vállalatfelszámolási adatok lehetnek, valamint a piac folyamatosan árazza a Trump–Putyin-találkozóval kapcsolatos híreket.
Kezd visszakorrigálni a dollár
A forint reggel egy gyors erősödéssel már 338,5-ig is leszúrt a dollárhoz képest, onnan azért reggel már 339 közelébe jött vissza a váltás.
Szép erősödés után indítja a hetet a forint
A múlt hét második fele a forint erősödéséről szólt. Nem is annyira azért, mert a 395-ös euró olyan sokkal alacsonyabb szint lenne az elmúlt hónapokban megszokottnál, hanem azért, mert ezzel az árfolyam kilépett ebből a 401-396 közötti tartományból, amibe június vége óta beragadt. Ma is ennél lejjebb indul a kereskedés a devizapiacon.
A hét egyik forintos kérdése tehát az lesz, hogy visszagyengül-e a korábban megszokott, 400-hoz közelebbi szintre a hazai fizetőeszközünk az euróval szemben.
A másik kérdés, hogy visszatalál-e a dollár a gyengülő pályájára, ahogy azt az elmúlt napokban láttuk.
Ha ugyanis az euróval szemben ismét az 1,18-as szint fele indul el a kurzus, akkor az USDHUF kurzust is tovább nyomhatja lefelé. Egy dollárért 339 forintot kérnek ma reggel a devizapiacon, ami már nincs messze az augusztus végi mélyponttól, ha azon is átmegy az árfolyam, akkor már az lesz a kérdés, hogy lesz-e három és fél éve nem látott forinterő a zöldhasúval szemben.
A héten az árfolyamokat nem annyira a nagy jelentőségű gazdasági adatok mozgathatják, hanem inkább
az orosz-ukrán háború (vagy inkább a békekötésre tett erőfeszítések), valamit a vámháború hírei mozgathatják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Alakul 2025 első hurrikánja: ezen az útvonalon halad majd Erin
Megérkeztek az előrejelzések.
Bizarr jelenet látszódott le Oroszországban: kitüntetést kapott egy CIA főnök fia
Oroszország mellett harcolva halt meg Ukrajnában.
Politikai csatározások miatt került veszélybe a lengyel rezsicsökkentés
Vétójogával élt a lengyel államfő.
Komoly figyelmeztetést küldött Zelenszkij: nem kaphat jutalmat Putyin!
Szerinte erősebb nyomásgyakorlás kell.
Az amerikai részvénypiac esésére játszanál és sosem sikerül?
Megmutatjuk, miért nem kifizetődő stratégia.
Egyesek már az AGI-ról suttognak: egy téren már biztosan lekörözte a GPT-5 az elődjeit
Itt a várva várt AI-modell.
Gigantikus görög bankbiznisz a láthatáron, más nyakába akasztják a kockázatot
Trükkös módszerhez nyúlt a görög óriás.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.