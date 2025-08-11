Nagy hírre vár a forint a komoly menetelés után

A múlt hét második fele a forint erősödéséről szólt. Nem is annyira azért, mert a 395-ös euró olyan sokkal alacsonyabb szint lenne az elmúlt hónapokban megszokottnál, hanem azért, mert ezzel az árfolyam kilépett ebből a 401-396 közötti tartományból, amibe június vége óta beragadt. Ma is ennél lejjebb indul a kereskedés a devizapiacon.

A hét egyik forintos kérdése tehát az lesz, hogy visszagyengül-e a korábban megszokott, 400-hoz közelebbi szintre a hazai fizetőeszközünk az euróval szemben.

A másik kérdés, hogy visszatalál-e a dollár a gyengülő pályájára, ahogy azt az elmúlt napokban láttuk.

Ha ugyanis az euróval szemben ismét az 1,18-as szint fele indul el a kurzus, akkor az USDHUF kurzust is tovább nyomhatja lefelé. Egy dollárért 339 forintot kérnek ma reggel a devizapiacon, ami már nincs messze az augusztus végi mélyponttól, ha azon is átmegy az árfolyam, akkor már az lesz a kérdés, hogy lesz-e három és fél éve nem látott forinterő a zöldhasúval szemben.

A héten az árfolyamokat nem annyira a nagy jelentőségű gazdasági adatok mozgathatják, hanem inkább

az orosz-ukrán háború (vagy inkább a békekötésre tett erőfeszítések), valamit a vámháború hírei mozgathatják.

