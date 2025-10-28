Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról

  • Megjelenítés
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében az orosz olajipari nagyvállalat, a Lukoil nemzetközi eszközparkjának kényszereladása kapcsán elemezzük az USA és Oroszország közt zajló energiapiaci háborút. Arról, hogy hogyan érinti a döntés a Molt, és a magyar energiadiverzifikációt, Pletser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét kérdeztük. A műsor második részében az AI‑forradalom bankszektorra gyakorolt hatását elemeztük: hogyan alakítja át a pénzintézetek működését, fejlesztési irányait és informatikai stratégiáit, Turzó Ádámot, a Portfolio pénzügyi elemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb témák:

  • Intro – (00:00)
  • Kőolaj, Lukoil – (01:16)
  • AI a bankszektorban – (11:03)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

