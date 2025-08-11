  • Megjelenítés
Nagy rángatás megy a devizapiacokon, egyetlen hír eldöntheti a forint sorsát
Deviza

Portfolio
A múlt hét második fele a forint erősödéséről szólt. Nem is annyira azért, mert a 395-ös euró olyan sokkal alacsonyabb szint lenne az elmúlt hónapokban megszokottnál, hanem azért, mert ezzel az árfolyam kilépett az előző hetekben látott 401-396 közötti tartományból. A kereskedésben óvatos voltak mozgások délelőtt, de abban a szűk sávban relatív nagy kilengéseket láttunk, míg gyengülésbe nem fordult a forint. A piacok hangulatát leginkább a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közötti pénteki találkozóról érkező hírek mozgatják.
Egyre jobban gyengül a svájci frank

Donald Trump elnök egyelőre nem hajlandó megállapodni a világ még 20. legnagyobb gazdaságával, Svájccal, amelyre durva vámok élesedtek több kudarcos tárgyalási kör után. Ennek ellenére az első elemzések alapján a svájci gazdaságot annyira nem viselik majd meg a kereskedelmi többletterhek, ennek ellenére a frank gyengülésnek indult. Már 1,235-ig jött le a váltás, miközben már 1,24 felett is járt hétfőn a kurzus.

Gyengülésben a forint

Az egész napot nézve a forint még mindig gyengüléssel áll az euróval szemben: 395,5 felett jár a kurzus.

A dollárhoz képest az árfolyam 339,7.

Trump hatalmas csapást visz be Oroszország legfontosabb partnerének

Az indiai kormány hétfői közlése szerint az Egyesült Államokba irányuló indiai árukivitel mintegy 55 százalékát érinti a Trump-adminisztráció által kivetett vámtarifa. A Fehér Ház egy 25 százalékos büntetővámot vetett ki Indiára, amiért az orosz olaj legnagyobb vásárlója lett, ezzel pénzelve a háborúzó országot – számolt be a Reuters.

Trump hatalmas csapást visz be Oroszország legfontosabb partnerének
Most érdemes a jenre figyelni!

A vártnál gyengébb amerikai foglalkoztatási adatok (NFP) a dollár széles körű gyengülését hozták, mivel a piac gyorsan átárazta a Fed politikáját,

év végéig már 58 bázispontnyi kamatcsökkentést vár, szemben az NFP előtti 35 bázisponttal.

A befektetők most a kedden érkező amerikai inflációs adatra figyelnek, miközben a friss jegybankári nyilatkozatok szerint egy szeptemberi kamatvágás szinte elkerülhetetlen lenne, hacsak nem érkezik rendkívül erős inflációs adat és kedvező szeptemberi NFP.

Ilyenkor mindig érdemes a japán jenre figyelni, amely a gyenge NFP és a Fed várható enyhítése miatt erősödött, de további felértékelődéséhez további gyenge amerikai adatokra, magasabb japán inflációra vagy új fiskális élénkítési jelekre lenne szükség. Az USD/JPY napi grafikonon az NFP utáni esés óta oldalaz, a piac az inflációs adat előtt irányt keres. Eladói oldalról a 144,50-es trendvonal lehet a cél, ahol a vevők ismét beléphetnek.

Már gyengül a magyar deviza

A forint felszúrt az euróval szemben: már 395,7 környékén jár a váltás, ami közel egy egységnyi gyengülés a 394,8-as délelőtti forintcsúcshoz képest. Leginkább az EUR/USD-devizapár mozgását követi le a forint: ahogy az euró veszíteni kezdett a dollárhoz képest, a magyar deviza is gyengülésnek indult.

A szűk sávon belül nagyok a mzogások

Az euróhoz képest alig 0,15 százaléknyi volt az egész napi elmozdulás, de ezen belül heves mozgásokat látunk. Egy átmeneti forinterősödés után most visszahúzták a magyar devizát, újra 395,2-nél jár az árfolyam.

A dollárral szemben hintázik a forint

A magyar deviza árfolyama az euróhoz képest alig mozdult el a nyitás óta, de a dollárral szemben szépen erősödik. Leginkább az amerikai–orosz tűzszüneti tárgyalások mozgatják a piacokat, és itt már délelőttig egy egységnyi elmozdulás volt. Ráadásul nem is egyenletes a forint erősödése: egyszer már 338,5-ig is leszúrt az árfolyam, ahonna 339,2-ig korrigált vissza. Innen jött le utána 338,6-ig.

Alig valamit, de erősödik tovább a forint

Az euróhoz képest már megindult a forint az erősödés fele, folytatva ezzel a múltheti trendet: a pénteki záró árhoz képest 0,1 százalékot javítva 394,8-ig jött le a váltás.

Gyengül az euró

Az EUR/USD devizapár a reggeli jelentősebb euróerősödés után elkezdett megfordulni: az 1,1675-ös napi csúcs után már 1,165 közelébe jött le az árfolyam.

Az irányváltás oka részben a vártnál rosszabb német fizetésképtelenségi és vállalatfelszámolási adatok lehetnek, valamint a piac folyamatosan árazza a Trump–Putyin-találkozóval kapcsolatos híreket.

Kezd visszakorrigálni a dollár

A forint reggel egy gyors erősödéssel már 338,5-ig is leszúrt a dollárhoz képest, onnan azért reggel már 339 közelébe jött vissza a váltás.

Szép erősödés után indítja a hetet a forint

A múlt hét második fele a forint erősödéséről szólt. Nem is annyira azért, mert a 395-ös euró olyan sokkal alacsonyabb szint lenne az elmúlt hónapokban megszokottnál, hanem azért, mert ezzel az árfolyam kilépett ebből a 401-396 közötti tartományból, amibe június vége óta beragadt. Ma is ennél lejjebb indul a kereskedés a devizapiacon.

A hét egyik forintos kérdése tehát az lesz, hogy visszagyengül-e a korábban megszokott, 400-hoz közelebbi szintre a hazai fizetőeszközünk az euróval szemben.

A másik kérdés, hogy visszatalál-e a dollár a gyengülő pályájára, ahogy azt az elmúlt napokban láttuk.

Ha ugyanis az euróval szemben ismét az 1,18-as szint fele indul el a kurzus, akkor az USDHUF kurzust is tovább nyomhatja lefelé. Egy dollárért 339 forintot kérnek ma reggel a devizapiacon, ami már nincs messze az augusztus végi mélyponttól, ha azon is átmegy az árfolyam, akkor már az lesz a kérdés, hogy lesz-e három és fél éve nem látott forinterő a zöldhasúval szemben.

A héten az árfolyamokat nem annyira a nagy jelentőségű gazdasági adatok mozgathatják, hanem inkább

az orosz-ukrán háború (vagy inkább a békekötésre tett erőfeszítések), valamit a vámháború hírei mozgathatják.

