Ma jön az adat, ami megmozgathatja a forintot is

Tegnap kicsit gyengült a forint, de továbbra is viszonylag erős az euróval szemben. A 396 alatti árfolyamszint azt jelenti, hogy az EURHUF kurzus nem tért vissza a 396-401-es sávba, ahol mintegy másfél hónapig oldalazott. Ma is itt kezdődik a kereskedési nap, amit előre látható nagy jelentőségű események nem tarkítanak, ezért akár kitarthat az árfolyam alacsony volatilitása. Nagyobb mozgatást egyedül a délutáni amerikai inflációs adattól várhatunk.

A forint/euró árfolyam 395,7-nél indítja a reggelt, pontosan ott, ahol tegnap este befejezte.

Nem sokkal göröngyösebb a forint/dollár árfolyam pályája sem, de azért említést érdemel, hogy tegnap egy kis mértékű mozgás is azt jelentette, hogy a kerek 340-es árfolyamszint fölé kúszott a kurzus. Ebben a devizapárban 340,6 körül indul a nap.

Természetesen az euróval szembeni stabilitás mellett a dollárral szemben azért gyengült a forint, mert az ezt meghatározó euró/dollár árfolyam mozdult el, mégpedig a dollárerősödés irányába. Tegnap 1,167 feletti szintről 1,159-ig jött le az árfolyam, aztán a (magyar idő szerinti) délutáni órákban ebből valamit visszaadott a zöldhasú. Ma reggel újra 1,16 felett jár az árfolyam.

Ma 14:30-kor jelenik meg az Egyesült Államok júliusi inflációs adata, amire különös figyelem vetül. Nem csak azért, mert ezt leszámítva meglehetősen üres a keddi makronaptár, hanem azért is,

mert az amerikai gazdaságról alkotott kép homályossá vált a legutóbbi munkaerőpaci jelentéssel.

Amennyiben az árak alakulásáról megnyugtató képet festenek a mai számok, akkor a növekedési szempontok kerülhetnek előtérbe a Fed kamatpolitikájában, és a befektetők egy alacsonyabb kamatpályát kezdhetnek árazni. Amennyiben viszont az infláció a vártnál nagyobb lesz, a stagflációs aggodalmak erősödhetnek fel, és ez egy jóval bonyolultabb helyzetet eredményezne.

