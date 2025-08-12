Megjött az adat, ami megmozgatja a devizákat

Kapaszkodik a forint
Az elmúlt percekben kissé erősödött a forint, eltávolodva a 396-os szinttől, 395,56-ig kapaszkodott.
EURUSD: felfelé
Az EURUSD 1,163-ig kapaszkodott az amerikai infláció adat után.
Nagyot ugrott az amerikai maginfláció
A várakozásoknál is magasabb volt az amerikai maginfláció júliusban, miközben a fő inflációs adat nem változott az előző hónaphoz képest. A maginfláció alapján egy olyan szkenárió kezd el körvonalazódni, amit nagyon szeretnének elkerülni a befektetők. Részletes amerikai inflációs elemzésünk következik.
Barclays: hatalmas erősödés várhat a forintra a jövő évi választás után
A Barclays Plc szerint a forint akár 5,5%-kal is erősödhet, ha a jövő évi választáson a magyar ellenzék legyőzi a 16. éve kormányzó Fideszt - írja a Bloomberg.
Stabil a forint
Kora délután 395,84 körül mozog az euró/forint, vagyis nincs érdemi mozgás ma a piacon.
396 közelében
Kedden délelőtt 395,9 körül alakul az euró/forint kurzus. Ez mérsékelt elmozdulást jelnet a reggeli árfolyamhoz képest.
Ma jön az adat, ami megmozgathatja a forintot is
Tegnap kicsit gyengült a forint, de továbbra is viszonylag erős az euróval szemben. A 396 alatti árfolyamszint azt jelenti, hogy az EURHUF kurzus nem tért vissza a 396-401-es sávba, ahol mintegy másfél hónapig oldalazott. Ma is itt kezdődik a kereskedési nap, amit előre látható nagy jelentőségű események nem tarkítanak, ezért akár kitarthat az árfolyam alacsony volatilitása. Nagyobb mozgatást egyedül a délutáni amerikai inflációs adattól várhatunk.
A forint/euró árfolyam 395,7-nél indítja a reggelt, pontosan ott, ahol tegnap este befejezte.
Nem sokkal göröngyösebb a forint/dollár árfolyam pályája sem, de azért említést érdemel, hogy tegnap egy kis mértékű mozgás is azt jelentette, hogy a kerek 340-es árfolyamszint fölé kúszott a kurzus. Ebben a devizapárban 340,6 körül indul a nap.
Természetesen az euróval szembeni stabilitás mellett a dollárral szemben azért gyengült a forint, mert az ezt meghatározó euró/dollár árfolyam mozdult el, mégpedig a dollárerősödés irányába. Tegnap 1,167 feletti szintről 1,159-ig jött le az árfolyam, aztán a (magyar idő szerinti) délutáni órákban ebből valamit visszaadott a zöldhasú. Ma reggel újra 1,16 felett jár az árfolyam.
Ma 14:30-kor jelenik meg az Egyesült Államok júliusi inflációs adata, amire különös figyelem vetül. Nem csak azért, mert ezt leszámítva meglehetősen üres a keddi makronaptár, hanem azért is,
mert az amerikai gazdaságról alkotott kép homályossá vált a legutóbbi munkaerőpaci jelentéssel.
Amennyiben az árak alakulásáról megnyugtató képet festenek a mai számok, akkor a növekedési szempontok kerülhetnek előtérbe a Fed kamatpolitikájában, és a befektetők egy alacsonyabb kamatpályát kezdhetnek árazni. Amennyiben viszont az infláció a vártnál nagyobb lesz, a stagflációs aggodalmak erősödhetnek fel, és ez egy jóval bonyolultabb helyzetet eredményezne.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
