  • Megjelenítés
Megjött az adat, ami megmozgatja a devizákat
Deviza

Megjött az adat, ami megmozgatja a devizákat

Portfolio
Tegnap kicsit gyengült a forint, de továbbra is viszonylag erős az euróval szemben. A 396 alatti árfolyamszint azt jelenti, hogy az EURHUF kurzus nem tért vissza a 396-401-es sávba, ahol mintegy másfél hónapig oldalazott. Ma is itt kezdődik a kereskedési nap, amit előre látható nagy jelentőségű események nem sűrítenek, ezért akár kitarthat az árfolyam alacsony volatilitása.
Megosztás

Kapaszkodik a forint

Az elmúlt percekben kissé erősödött a forint, eltávolodva a 396-os szinttől, 395,56-ig kapaszkodott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

EURUSD: felfelé

Az EURUSD 1,163-ig kapaszkodott az amerikai infláció adat után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nagyot ugrott az amerikai maginfláció

A várakozásoknál is magasabb volt az amerikai maginfláció júliusban, miközben a fő inflációs adat nem változott az előző hónaphoz képest. A maginfláció alapján egy olyan szkenárió kezd el körvonalazódni, amit nagyon szeretnének elkerülni a befektetők. Részletes amerikai inflációs elemzésünk következik.

Tovább a cikkhez
Nagyot ugrott az amerikai maginfláció
Megosztás

Barclays: hatalmas erősödés várhat a forintra a jövő évi választás után

A Barclays Plc szerint a forint akár 5,5%-kal is erősödhet, ha a jövő évi választáson a magyar ellenzék legyőzi a 16. éve kormányzó Fideszt - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Barclays: hatalmas erősödés várhat a forintra a jövő évi választás után
Megosztás

Stabil a forint

Kora délután 395,84 körül mozog az euró/forint, vagyis nincs érdemi mozgás ma a piacon.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

396 közelében

Kedden délelőtt 395,9 körül alakul az euró/forint kurzus. Ez mérsékelt elmozdulást jelnet a reggeli árfolyamhoz képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ma jön az adat, ami megmozgathatja a forintot is

Tegnap kicsit gyengült a forint, de továbbra is viszonylag erős az euróval szemben. A 396 alatti árfolyamszint azt jelenti, hogy az EURHUF kurzus nem tért vissza a 396-401-es sávba, ahol mintegy másfél hónapig oldalazott. Ma is itt kezdődik a kereskedési nap, amit előre látható nagy jelentőségű események nem tarkítanak, ezért akár kitarthat az árfolyam alacsony volatilitása. Nagyobb mozgatást egyedül a délutáni amerikai inflációs adattól várhatunk.

A forint/euró árfolyam 395,7-nél indítja a reggelt, pontosan ott, ahol tegnap este befejezte.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nem sokkal göröngyösebb a forint/dollár árfolyam pályája sem, de azért említést érdemel, hogy tegnap egy kis mértékű mozgás is azt jelentette, hogy a kerek 340-es árfolyamszint fölé kúszott a kurzus. Ebben a devizapárban 340,6 körül indul a nap.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Természetesen az euróval szembeni stabilitás mellett a dollárral szemben azért gyengült a forint, mert az ezt meghatározó euró/dollár árfolyam mozdult el, mégpedig a dollárerősödés irányába. Tegnap 1,167 feletti szintről 1,159-ig jött le az árfolyam, aztán a (magyar idő szerinti) délutáni órákban ebből valamit visszaadott a zöldhasú. Ma reggel újra 1,16 felett jár az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma 14:30-kor jelenik meg az Egyesült Államok júliusi inflációs adata, amire különös figyelem vetül. Nem csak azért, mert ezt leszámítva meglehetősen üres a keddi makronaptár, hanem azért is,

mert az amerikai gazdaságról alkotott kép homályossá vált a legutóbbi munkaerőpaci jelentéssel.

Amennyiben az árak alakulásáról megnyugtató képet festenek a mai számok, akkor a növekedési szempontok kerülhetnek előtérbe a Fed kamatpolitikájában, és a befektetők egy alacsonyabb kamatpályát kezdhetnek árazni. Amennyiben viszont az infláció a vártnál nagyobb lesz, a stagflációs aggodalmak erősödhetnek fel, és ez egy jóval bonyolultabb helyzetet eredményezne.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
forint
Deviza
Magára talált a dollár, szenved a forint
Pénzcentrum
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility