A nap kérdése: meglesz-e az új kétéves csúcsa a forintnak?

Ahogy várható volt, tegnap csak az amerikai inflációs adat mozgatta meg érdemben a devizapiacokat, a forint-euró árfolyam még ezzel együtt is kifejezetten szűk sávban mozgott. A mai nap is csendesnek ígérkezik (legalábbis erre utal az üres eseménynaptár), legfeljebb valamilyen váratlan (például geopolitikai) fejlemény mozgathatja meg jobban az árfolyamokat.

Tegnap egy furcsa inflációs adat jelent meg az Egyesült Államokban, ami az első határozott piaci reakciók ellenére nem igazán adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy az inflációs vagy a recessziós kockázatok nagyobbak-e a tengerentúlon. Így a dollár-euró árfolyam folytatta néhány napja tartó birkózását az 1,17-es szinttel, egyelőre úgy tűnik, hogy a befektetők továbbra is inkább a dollárgyengülés felé látják az irányt.

Ez az elmozdulás hatott a forint/dollár kurzusra is, ami újra a 340-es szint alá került. Úgy tűnik, harmadik alkalommal is nekimegy a 337-es szintnek az árfolyam, ha esetleg ma sikerülne az EURUSD-nek 1,17 fölé mennie, akkor

a forint akár két éve nem látott erőt mutathat a zöldhasúval szemben.

Eközben a leginkább figyelt forint/euró árfolyamban jóval mérsékeltebbek a mozgások. A kurzus még múlt hét pénteken lépett ki a másfél hónapig érvényes 396-401-es sávjából, ám további érdemi erősödést nem mutat a hazai fizetőeszközünk: alulról tapad a 396-os szintre.

