Ahogy várható volt, tegnap csak az amerikai inflációs adat mozgatta meg érdemben a devizapiacokat, a forint-euró árfolyam még ezzel együtt is kifejezetten szűk sávban mozgott. A mai nap is csendesnek ígérkezik (legalábbis erre utal az üres eseménynaptár), legfeljebb valamilyen váratlan (például geopolitikai) fejlemény mozgathatja meg jobban az árfolyamokat.
Tegnap egy furcsa inflációs adat jelent meg az Egyesült Államokban, ami az első határozott piaci reakciók ellenére nem igazán adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy az inflációs vagy a recessziós kockázatok nagyobbak-e a tengerentúlon. Így a dollár-euró árfolyam folytatta néhány napja tartó birkózását az 1,17-es szinttel, egyelőre úgy tűnik, hogy a befektetők továbbra is inkább a dollárgyengülés felé látják az irányt.
Ez az elmozdulás hatott a forint/dollár kurzusra is, ami újra a 340-es szint alá került. Úgy tűnik, harmadik alkalommal is nekimegy a 337-es szintnek az árfolyam, ha esetleg ma sikerülne az EURUSD-nek 1,17 fölé mennie, akkor
a forint akár két éve nem látott erőt mutathat a zöldhasúval szemben.
Eközben a leginkább figyelt forint/euró árfolyamban jóval mérsékeltebbek a mozgások. A kurzus még múlt hét pénteken lépett ki a másfél hónapig érvényes 396-401-es sávjából, ám további érdemi erősödést nem mutat a hazai fizetőeszközünk: alulról tapad a 396-os szintre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bűnözők kezébe került több tízezer útlevél és személyi igazolvány másolata
Például bankszámlák nyitására vagy hitelfelvételekre használhatják ezeket.
Olajtól az áramig: a nagy árupiaci játékosok új aranybányája Európában
Egyre többen szállnak be.
A nap kérdése: meglesz-e az új kétéves csúcsa a forintnak?
A dollárral szemben mutatkozhat erre esély.
Jöhet az új gyorsforgalmi út Magyarországon, döntött a minisztérium
Megkezdődik a tervezési folyamat.
Fellebbent a fátyol a csúcstalálkozó helyszínéről: itt tárgyal egymással Trump és Putyin
Magyarország is szóba került.
Költekeznek a németek - de mikor lesz ennek hatása?
Itt a UBS elemzése.
Ukrán hírszerzés: Putyin még folytatná a háborút, de már nem sokáig
Pontos dátumot mondtak be.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.