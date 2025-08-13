Nicsak! Szép csendben itt új csúcsra ment a forint

A forint teljesítménye régiós összevetésben is szembetűnő. A hazai fizetőeszköz ugyanis a lengyel zlotyval szemben szerdán erősödést is fel tudott mutatni, a PLN/HUF árfolyam a 92,70-es szint közelében is járt.

Ez pedig újabb lokális csúcsot jelent a forint számára,

tavaly október vége óta nem volt ilyen erős a forint a zloty ellenében.

A forint a zloty ellenében látott idei év elejei mélypontjáról már közel 6%-kal értékelődött fel.