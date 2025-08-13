Nicsak! Szép csendben itt új csúcsra ment a forint

Új lokális csúcs a PLN/HUF árfolyamában
A forint teljesítménye régiós összevetésben is szembetűnő. A hazai fizetőeszköz ugyanis a lengyel zlotyval szemben szerdán erősödést is fel tudott mutatni, a PLN/HUF árfolyam a 92,70-es szint közelében is járt.
Ez pedig újabb lokális csúcsot jelent a forint számára,
tavaly október vége óta nem volt ilyen erős a forint a zloty ellenében.
A forint a zloty ellenében látott idei év elejei mélypontjáról már közel 6%-kal értékelődött fel.
Érdekes dolgot áraznak az amerikai befektetők - Ez még a forint árfolyamát is érintheti
A Fed szeptemberi kamatcsökkentése szinte biztossá vált az új inflációs adatok és a munkaerőpiaci gyengülés fényében. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint akár 50 bázispontos vágás is elképzelhető.
Kitart a forint ereje
Ma szűk sávban ingadozott a forint árfolyama, az euróval szembeni jegyzések az esti órákban a 395,40-es szint körül ingadoznak.
Az US/HUF árfolyama eközben a 337-es szint alá is benézett. Ezzel közel kéthetes csúcsára ért a hazai fizetőeszköz a dollár ellenében.
Bezzeg a lengyel gazdaság robbantott
A lengyel gazdaság 3,4%-os éves növekedést ért el a második negyedévben, ami meghaladja az első negyedév 3,2%-os bővülését. A szolgáltatási szektor továbbra is húzóerőt jelent, miközben az ipar stagnál, az építőipar pedig zsugorodik.
Eközben megfordult a forint és már gyengül
396 az euróval és 338,5 a dollárral szemben. A dollárral szembeni gyengülés közvetlen következménye a dollár euróval szembeni erősödésének, de a forint euróval szembeni esése is logikus jelenség: a tapasztalatok szerint az euró gyengülése a dollárral szemben a feltörekvő devizák (és különösen a forint) "túlreagálásával" jár, ilyenkor ezek az euróhoz képest is veszítenek az értékükből.
Enyhült a nyomás a dolláron
Délután megfordultak a nap elejére jelelmző árfolyamtendenciák, ezek közül a legfontosabb, hogy a dollár kicsit visszaerősödött az euróval szemben. A kurzus újra 1,17 alá került.
337 alatt a dollár
Egyelőre kitart a dollárgyengülés, ez a forint-dollár árfolyamot a 337-es szint alá vitte.
Meglódult az euró
Ahogy reggel jeleztük, az euró-dollár árfolyamban inkább felfelé néz ki az irány, és átviheti az 1,17-es szintet. Már meg is történt a dollárgyengülés, és így augusztusban először 1,17 fölé került a kurzus.
A mozgás mögött nem látunk különösebb hírt, valószínűleg inkább csak arról van szó, hogy a július második felében látot korrekció után a piac újra a gyengülést látja a dollár számára fő iránynak. A kamatcsökkentési várakozások egyelőre nem erősödtek érdemben.
Az EURUSD árfolyammozgása természetesen rögtön hatott a forintra is, a fizetőeszközünk 337,5-ig erősödött a dollárral szemben. További egy egységnyi erősödéssel kétéves csúcsot látnánk.
A nap kérdése: meglesz-e az új kétéves csúcsa a forintnak?
Ahogy várható volt, tegnap csak az amerikai inflációs adat mozgatta meg érdemben a devizapiacokat, a forint-euró árfolyam még ezzel együtt is kifejezetten szűk sávban mozgott. A mai nap is csendesnek ígérkezik (legalábbis erre utal az üres eseménynaptár), legfeljebb valamilyen váratlan (például geopolitikai) fejlemény mozgathatja meg jobban az árfolyamokat.
Tegnap egy furcsa inflációs adat jelent meg az Egyesült Államokban, ami az első határozott piaci reakciók ellenére nem igazán adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy az inflációs vagy a recessziós kockázatok nagyobbak-e a tengerentúlon. Így a dollár-euró árfolyam folytatta néhány napja tartó birkózását az 1,17-es szinttel, egyelőre úgy tűnik, hogy a befektetők továbbra is inkább a dollárgyengülés felé látják az irányt.
Ez az elmozdulás hatott a forint/dollár kurzusra is, ami újra a 340-es szint alá került. Úgy tűnik, harmadik alkalommal is nekimegy a 337-es szintnek az árfolyam, ha esetleg ma sikerülne az EURUSD-nek 1,17 fölé mennie, akkor
a forint akár két éve nem látott erőt mutathat a zöldhasúval szemben.
Eközben a leginkább figyelt forint/euró árfolyamban jóval mérsékeltebbek a mozgások. A kurzus még múlt hét pénteken lépett ki a másfél hónapig érvényes 396-401-es sávjából, ám további érdemi erősödést nem mutat a hazai fizetőeszközünk: alulról tapad a 396-os szintre.
