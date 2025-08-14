Új csúcs után elakadt a forint erősödése

Kifulladt a forint erősödése
A 395-ös szint alól pattant vissza a forint euróval szembeni árfolyama a délutáni órákban. A jegyzések jelenleg a 395,40-es szintnél járnak.
Jöhetnek a negatív reálkamatok az USA-ban?
Romló munkaerőpiac, vegyes inflációs kilátások, óriási vámbevételek, de nagy költségvetési hiány. Kikényszerített amerikai kamatcsökkentés? Nagyon gyorsan történnek az események, de mindenkit egy kérdés érdekel: mi lesz a végjáték? Ezt járjuk most körbe és azt is, hogy miben tartsuk a pénzünk, ha a végjátékon nyerészkednénk.
Felülteljesít a forint
A csütörtöki kereskedésben egyébként kiemelkedik a forint ereje. A lengyel zloty ellenében a 92,70-es szint alá került a hazai fizetőeszköz kurzusa.
Ezzel a forint a lengyel zlotyval szemben is új lokális csúcsára került. Ha a 92-es szinthez még közelebb kerül a PLN/HUF árfolyama, akkor akár közel egyéves csúcsról is beszélhetünk.
Felrobbant az amerikai termelői infláció
Nem csak az amerikai maginfláció emelkedett nagyot, de valósággal felrobbant az amerikai termelői infláció a vámok hatására. Ennek pedig a mostani piaci helyzetben nagyon fontos hatása lehet.
Leszúrt a forint, itt az új lokális csúcs
Kora délután a forint euróval szembeni árfolyama a 394,60-as szintig is leszúrt.
Ezzel a hazai fizetőeszköz ismét új lokális csúcsra ért, legutóbb ugyanis tavaly szeptember végén járt itt.
Közel egyéves forintcsúcsról beszélhetünk tehát.
Stabil a forint
Mérsékelt elmozdulásokat láthatunk a devizapiacon a csütörtöki kereskedésben. A forint euróval szembeni árfolyama a 395,30-as szint körül, a dollárral szembeni kurzus pedig a 338-as szint körül ingadozik.
Nagyon megvették a magyar államkötvényeket
Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek.
Kisebb korrekció a dollárban
A dollár ismét erősödik az elmúlt pár nap gyengélkedése után. Az euróval szembeni jegyzések az 1,168-as szintig süllyedtek vissza. Ez pedig nem segített a reggeli órákban a hazai fizetőeszköznek sem, a forint az euró ellenében a 396-os szint felé vette az irányt.
Olyan mértékben zuhan a dollár, hogy a forint is fontos szintekre erősödött
Az amerikai dollár nyomás alá került, miután a kereskedők már szinte biztosra veszik, hogy a Federal Reserve jövő hónapban folytatja a kamatok csökkentését. Ez pedig globális részvényrallyhoz vezetett szerdán, bár csütörtök reggel az ázsiai kereskedésben ez – vélhetően átmenetileg – megtorpant.
A dollár kéthetes mélypontra süllyedt a főbb devizákkal szemben. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter nyilatkozata nyomán egyesek már egy nagyobb, 50 bázispontos kamatcsökkentésre is számítanak. A Goldman Sachs elemzői szerint a Fed idén három 25 bázispontos kamatvágást hajthat végre, majd 2026-ban további kettőt.
Az EUR/USD devizapárnál 1,1715-ig menetelt már az euró, ami augusztus közepe óta nem látott csúcsot jelent.
A kereskedők jelenleg szinte biztosra veszik a szeptemberi kamatcsökkentést, és a CME FedWatch eszköze szerint 7%-ra nőtt az 50 bázispontos vágás valószínűsége, szemben az egy héttel korábbi 0%-kal.
Az ázsiai kereskedés során a japán jen volt a legnagyobb nyertes, amely háromhetes csúcsra, 146,38-ig erősödött a dollárral szemben Bessent azon kijelentésére, hogy szerinte a Bank of Japan valószínűleg emelni fogja a kamatokat, mivel lemaradásban van az inflációs kockázatok kezelésében.
A dollármozgások pedig a forintot is nagy győztessé tették: az USD/HUF árfolyama az elmúlt három napban összességében az amerikai gyengülését hozta, a jegyzés a 341 forint fölötti szintről fokozatosan, több hullámban 337,83 forintig esett vissza, ami 0,82%-os háromnapos csökkenést és közel 15%-os év eleje óta mért esést jelent. Az árfolyam a 336,65-es 52 hetes forintcsúcs közelében mozog.
Csütörtök reggel 337,8-nál áll a jegyzés, de mivel a Magyar Nemzeti Banktól egyelőre nem várnak kamatvágást a következő ülésen, carrytrade-célpont lehet a magyar deviza, támogatva a további erősödést.
Az euróval szemben a forint az elmúlt egy hónapban erősödött, a korábbi 401 forint feletti szintekről több hullámban a jelenlegi 395,34-ig jutott, ami 1,17%-os havi és 3,91%-os év eleje óta mért felértékelődést jelent. Augusztus elején még 399–400 forint környékén mozgott az árfolyam, majd augusztus 8-a után gyors erősödéssel áttörte a 396-os szintet, és azóta jellemzően 395 környékén oldalaz. A mai kereskedésben a forint árfolyama eddig a 395,12 és 395,37 között mozog az euróval szemben, ami minimális, 0,03%-os további erősödést jelez a nyitóhoz képest.
A hazai fizetőeszköz jelenleg közel van a 391,93-as 52 hetes csúcshoz, és messze van a tavalyi, 416,69 forintos gyengébb szintektől, miközben a piac alacsony volatilitás mellett, mérsékelt forgalommal kereskedett az elmúlt napokban.
Magyarországról három fontos adat is érkezik: megismerjük az ipari termelés és az építőipar júniusi teljesítményéről szóló KSH-statisztikákat, míg az MNB a fizetési és a statisztikai mérleget is közzéteszi.
Délelőtt érkezik még az euróövezeti második negydéves részletes GDP-adat, ami képet adhat az EU ellenállóképességéről a vámháborús helyzettel kapcsolatban, ráadásul ez még a bizonytalan 30-50 százalékos Donald Trump-féle fenyegetésekre adott gazdasági immunreakciókról ad látleletet, nem pedig az azóta megkötött EU-USA megállapodás hatásairól. Vagyis azt fogjuk látni, hogy a legrosszabbra készülve miként reagáltak a termelők.
Délután pedig az amerikai termelői infláció és a munkanélkülisegély-kérelmek után az lesz izgalmas, hogy ezek alapján mennyire árazza át a piac a kamatvágási várakozásokat. Utóbbi pedig a dollár további lejtmenetének ágyazhat meg, ha megerősíti a lazításokat sejtető képet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
