Váratlan döntés született Oroszországban: feloldják a szigorú devizaszabályokat

Az orosz kormány csütörtökön bejelentette, hogy eltörölte az exportáló vállalatok számára előírt kötelezettséget, amely szerint bevételeik egy részét haza kellett utalni és rubelre váltani.

A döntés hátterében a rubel erősödése és a devizalikviditás stabilizálódása áll.

A kötelező devizaértékesítési szabályokat 2023 októberében vezették be Oroszországban.

A nagyobb exportőröknek eddig legalább a devizabevételeik 40%-át kellett hazautalniuk, és ennek az összegnek legalább a 90%-át kellett a hazai piacon értékesíteniük.

A rubel közel 30 százalékot erősödött idén a dollárral szemben.

