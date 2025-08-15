Lendületben a forint: ígéretes hetet hagyhat maga mögött

Erősen zárhatja a napot a forint
A devizapiacon jelenleg vegyes mozgások láthatók, nagyjából 40 perccel a piac zárása előtt. Az euró 0,48%-kos pluszt mutat a dollárral szemben,
miközben a forint mindkét vezető devizához képest Erősödött
- a dollárral szemben 0,58%-kal (337,4), az euró esetében pedig 0,11%-kal (394,8).
Ha az utolsó fél órában nem következik be jelentősebb elmozdulás, ezek az árfolyamok tükrözhetik majd a nap végi állapotot is.
Új lokális csúcs, ami nem tartott sokáig
Az EUR/HUF árfolyama a nap folyamán egy új lokális csúcsot ért el, azonban az emelkedést gyorsan eladói nyomás követte.
Jelenleg 394,9 forintot mutat az árjegyzés, így ha nem lesz nagyobb mozgás zárásig, akkor egy 0,10% körüli pluszban zárhatja a napot a forint az euróval szemben - ami nagyjából megfelelne az egész heti teljesítményének is.
Lassan 337 a forint
Lassan, de komótosan erősödik a forint a dollárral szemben.
395 alatt a forint, hamarosan meglehet a napi csúcs
Kijött az amerikai kiskereskedelmi adat, ami a várakozásoknak megfelelően nem lett rossz és emelkedést mutatott havi alapon. Egyelőre a piaci reakció mérsékelt.
338 körül táncol a forint
A dollárral szemben. Egyelőre kivárás van a piacokon.
395 alá erősödött a forint
Lassan erősödik a forint az euróval szemben.
Fed döntéshozója szerint indokolatlan lenne az 50 bázispontos kamatcsökkentés
Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed elnöke szerint még nem időszerű eldönteni, hogy támogatja-e a kamatcsökkentést a jegybank szeptemberi ülésén. Úgy vélte, egy 50 bázispontos vágás jelenleg nem indokolható a gazdasági adatok alapján, miközben egyszerre lát tartós inflációs kockázatokat és a munkaerőpiac gyengülésének veszélyét.
Úgy visszatáncolt az amerikai pénzügyminiszter, mintha nem lenne holnap
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pontosította szavait: nem a Fed sorozatos kamatcsökkentésére tett javaslatot, hanem arra utalt, hogy a modellek alapján a semleges kamatszint körülbelül 150 bázisponttal alacsonyabb lenne a jelenleginél. Hangsúlyozta, nem mondta meg a jegybanknak, mit tegyen.
Betonfalba ütközött a forint, hogyan tovább?
A héten 394,5 és 396 között oldalaz az euróval szemben a forint, miközben
a vártnál sokkal rosszabb amerikai inflációs adatok hatására nem tudott tovább erősödni a dollárral szemben.
A dollárnak nehéz hete van, mert bár a hét elején még mindenki biztosra vette a szeptemberi kamatcsökkentést, az infláció és a termelői infláció is a vártnál rosszabb lett. Ennek hatására a dollár erősödésnek indult az euróval szemben. Ugyanakkor az euró esetében reményt adhatnak a hétvégi Trump-Putyin tárgyalások, bár már előfordult korábban, hogy hiú reményeket tápláltak a piacok ezzel kapcsolatban.
A mai nap a béketárgyalásokon kívül délután amerikai kiskereskedelmi adatok, ipari termelés és export, import árak érkeznek. Ezen belül a kiskereskedelmi adatok kritikusak lesznek.
