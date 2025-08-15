Lendületben a forint: ígéretes hetet hagyhat maga mögött

A devizapiacon jelenleg vegyes mozgások láthatók, nagyjából 40 perccel a piac zárása előtt. Az euró 0,48%-kos pluszt mutat a dollárral szemben,

miközben a forint mindkét vezető devizához képest Erősödött

- a dollárral szemben 0,58%-kal (337,4), az euró esetében pedig 0,11%-kal (394,8).

Ha az utolsó fél órában nem következik be jelentősebb elmozdulás, ezek az árfolyamok tükrözhetik majd a nap végi állapotot is.