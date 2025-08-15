  • Megjelenítés
Lendületben a forint: ígéretes hetet hagyhat maga mögött
Lendületben a forint: ígéretes hetet hagyhat maga mögött

Tegnap megállt a forint erősödése az euróval és a dollárral szemben is. Eközben az amerikai infláció kezd újragyorsulni, viszont Európában nagy dolgok készülődhetnek, miközben folyik Puytin-Trump találkozó. Délután amerikai konjunktúraadatok érkeztek, ami viszont nem okozott nagy mozgást. Jelenleg 394,8 az euróval  és 337,4 a dollárral szemben.
Erősen zárhatja a napot a forint

A devizapiacon jelenleg vegyes mozgások láthatók, nagyjából 40 perccel a piac zárása előtt. Az euró 0,48%-kos pluszt mutat a dollárral szemben,

miközben a forint mindkét vezető devizához képest Erősödött

- a dollárral szemben 0,58%-kal (337,4), az euró esetében pedig 0,11%-kal (394,8).

Ha az utolsó fél órában nem következik be jelentősebb elmozdulás, ezek az árfolyamok tükrözhetik majd a nap végi állapotot is.

Új lokális csúcs, ami nem tartott sokáig

Az EUR/HUF árfolyama a nap folyamán egy új lokális csúcsot ért el, azonban az emelkedést gyorsan eladói nyomás követte.

Jelenleg 394,9 forintot mutat az árjegyzés, így ha nem lesz nagyobb mozgás zárásig, akkor egy 0,10% körüli pluszban zárhatja a napot a forint az euróval szemben - ami nagyjából megfelelne az egész heti teljesítményének is.

Lassan 337 a forint

Lassan, de komótosan erősödik a forint a dollárral szemben.

395 alatt a forint, hamarosan meglehet a napi csúcs

Kijött az amerikai kiskereskedelmi adat, ami a várakozásoknak megfelelően nem lett rossz és emelkedést mutatott havi alapon. Egyelőre a piaci reakció mérsékelt.

338 körül táncol a forint

A dollárral szemben. Egyelőre kivárás van a piacokon.

395 alá erősödött a forint

Lassan erősödik a forint az euróval szemben.

Fed döntéshozója szerint indokolatlan lenne az 50 bázispontos kamatcsökkentés

Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed elnöke szerint még nem időszerű eldönteni, hogy támogatja-e a kamatcsökkentést a jegybank szeptemberi ülésén. Úgy vélte, egy 50 bázispontos vágás jelenleg nem indokolható a gazdasági adatok alapján, miközben egyszerre lát tartós inflációs kockázatokat és a munkaerőpiac gyengülésének veszélyét.

Tovább a cikkhez
Úgy visszatáncolt az amerikai pénzügyminiszter, mintha nem lenne holnap

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pontosította szavait: nem a Fed sorozatos kamatcsökkentésére tett javaslatot, hanem arra utalt, hogy a modellek alapján a semleges kamatszint körülbelül 150 bázisponttal alacsonyabb lenne a jelenleginél. Hangsúlyozta, nem mondta meg a jegybanknak, mit tegyen.

Tovább a cikkhez
Betonfalba ütközött a forint, hogyan tovább?

A héten 394,5 és 396 között oldalaz az euróval szemben a forint, miközben

a vártnál sokkal rosszabb amerikai inflációs adatok hatására nem tudott tovább erősödni a dollárral szemben.

A dollárnak nehéz hete van, mert bár a hét elején még mindenki biztosra vette a szeptemberi kamatcsökkentést, az infláció és a termelői infláció is a vártnál rosszabb lett. Ennek hatására a dollár erősödésnek indult az euróval szemben. Ugyanakkor az euró esetében reményt adhatnak a hétvégi Trump-Putyin tárgyalások, bár már előfordult korábban, hogy hiú reményeket tápláltak a piacok ezzel kapcsolatban.

A mai nap a béketárgyalásokon kívül délután amerikai kiskereskedelmi adatok, ipari termelés és export, import árak érkeznek. Ezen belül a kiskereskedelmi adatok kritikusak lesznek.

