Ledolgozta gyengülését a forint, de este jön az igazi tűzijáték

A múlt héten a forint nagyot tudott erősödni az euróval és a dollárral szemben is. A magas kamatkülönbözet szép lassan teszi a dolgát.

A ma reggeli órákban egyelőre kisebb mozgásokat látunk, azonban továbbra is mindenki az orosz-amerikai tárgyalások utózöngéire figyel. Azonban a hét második felére majd a piacok figyelme a Jackson Hole-i Szimpóziumra terelődik, ahol a világ jegybankárai találkoznak. Már többször előfordult, hogy az amerikai jegybank elnöke ezen a konferencián mondott olyan dolgokat, amelyek később komoly piaci mozgásokat indítottak el. Emiatt a forint szempontjából is kritikus lehet a találkozó.

A mai nap kissé szegény lehet makroadatok tekintetében, azonban

bármikor jöhetnek hírek a béketárgyalásokról, ami a forint árfolyamára is hatással lehetnek.

