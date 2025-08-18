  • Megjelenítés
Lehet, megtalálta az új irányát a forint, és ennek nem fogunk örülni
Lehet, megtalálta az új irányát a forint, és ennek nem fogunk örülni

Portfolio
Nagyon hetet zárt a forint pénteken. MA reggel 395 alatt az árfolyam a forinttal szemben és 337,4 körül a dollárral szemben. A héten elején mindenki az orosz-amerikai béketárgyalások következményeit próbálja megfejteni, miközben a hét második feléhez közeledbe az év legfontosabb monetáris politikai eseményére figyel a piac. A mai nap kissé adatszegény, de Donald Trump alatt megszokhattuk, hogy unalmas napok nincsenek.
Majdnem 396 az euróval szemben

Ez nem békeforintnak tűnik eddig. A piacok eddig nem jelesre értékelik a hétvégi Putyin-Trump találkozót.

Már 338 felett a dollárral szemben

A reggeli órákban kezd elromlani a hangulat a forint piacán és már 338 felett az árfolyam.

Kis forintgyengülés kezdődik

395 fölé gyengült a forint az euróval szemben.

Van még tér a forinterősödésre?

A múlt héten a forint nagyot tudott erősödni az euróval és a dollárral szemben is. A magas kamatkülönbözet szép lassan teszi a dolgát.

A ma reggeli órákban egyelőre kisebb mozgásokat látunk, azonban továbbra is mindenki az orosz-amerikai tárgyalások utózöngéire figyel. Azonban a hét második felére majd a piacok figyelme a Jackson Hole-i Szimpóziumra terelődik, ahol a világ jegybankárai találkoznak. Már többször előfordult, hogy az amerikai jegybank elnöke ezen a konferencián mondott olyan dolgokat, amelyek később komoly piaci mozgásokat indítottak el. Emiatt a forint szempontjából is kritikus lehet a találkozó.

A mai nap kissé szegény lehet makroadatok tekintetében, azonban

bármikor jöhetnek hírek a béketárgyalásokról, ami a forint árfolyamára is hatással lehetnek.

