Éveken át gyűjthette gyerekek adatait a Google

A csoportos kereset előzetes egyezségét hétfő este nyújtották be a kaliforniai San Jose szövetségi bíróságán, amelyet Susan van Keulen amerikai bírósági bírónak kell jóváhagynia. A Google az egyezség elfogadásával nem ismerte el felelősségét.
Az Alphabet leányvállalata 2019-ben már beleegyezett a 170 millió dolláros bírság kifizetésébe és bizonyos gyakorlatok megváltoztatásába, hogy rendezze az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és New York állam főügyésze által benyújtott hasonló vádakat. Ezt a korábbi megállapodást sokan túl enyhének tartották.
A perben 34 gyermek szülei vagy gondviselői azzal vádolták a Google-t, hogy megsértette számos állam törvényeit, amikor
lehetővé tette a tartalomszolgáltatóknak, hogy rajzfilmekkel, gyermekversekkel és egyéb tartalmakkal csalogassák a gyermekeket,
ezzel segítve a személyes adatok gyűjtését, még a 2019-es egyezség után is.
Van Keulen januárban elutasította a tartalomszolgáltatók – köztük a Hasbro, Mattel, Cartoon Network és DreamWorks Animation – elleni vádakat, mivel nem volt elegendő bizonyíték, amely összekapcsolta volna őket a Google állítólagos adatgyűjtésével.
A javasolt csoportos kereset az Egyesült Államokban élő, 13 év alatti gyermekekre vonatkozik, akik 2013. július 1. és 2020. április 1. között nézték a YouTube-ot. A felperesek ügyvédei szerint a csoportos keresetnek 35-45 millió tagja lehet. Elmondásuk szerint, ha a jogosultak 1-2%-a nyújt be igényt – ami hasonló korábbi esetekhez képest megfelelő arány –, az igénylők egyenként 30-60 dollárt kaphatnak, a jogi díjak és költségek levonása előtt.
Az ügyvédek a megállapodásból legfeljebb 9 millió dollárt terveznek kérni jogi díjakra. Az Alphabet 2025 első félévében 186,7 milliárd dolláros bevétel mellett 62,7 milliárd dolláros nettó nyereséget könyvelt el.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
