Két éve gyújtósnak sem volt jó a purgált deviza, mostanra az egyik erősödési bajnok

Az egyiptomi font látványos erősödést mutatott az elmúlt hónapokban:

míg 2024 áprilisában még 51,7-es csúcson állt a dollárral szemben, jelenleg 48,4 körül mozog, ami mintegy 6 százalékos javulásnak felel meg.

Az irigylésre méltó erősödés elmarad a forint 14,5 százalék körüli javításától, de abban a kontextusban érdemes vizsgálni, hogy Egyiptom gazdasága több éve nem bír kitáncolni a válságokból, mégha a GDP-növekedés pozitív tartományban is maradt, egyre jobban veszett ki a lendület a fejlődő ország teljesítményéből.

A kairói Központi Bank (CBE) közlése szerint a dollár értéke március óta közel 6,5 százalékkal csökkent, ami a likviditás javulására utal, annak ellenére, hogy a régiós feszültségek és a külső finanszírozási igények továbbra is jelentősek. Szakértők szerint a tavaly szeptemberi árfolyamcsúcsot a dollár iránti kereslet megugrása és a politikai bizonytalanság miatti tőkekivonás hajtotta fel, míg a rugalmas árfolyamrendszer bevezetése segített megfékezni a további romlást.

Az IMF-fel kötött 8 milliárd dolláros Extended Fund Facility egyik fő feltétele éppen az árfolyam rugalmassá tétele volt, amely a gazdaság ellenálló képességét hivatott növelni.

Ugyanakkor a program végrehajtása késlekedik: az ötödik és hatodik felülvizsgálatot Kairó kérésére elhalasztották, mert a kormány nem teljesítette az eszközértékesítési célokat. Az értékelések most szeptemberben egyesítve kerülnek napirendre, és 2,4 milliárd dolláros új lehívásról dönthetnek.

Eközben a font 2022 óta négy leértékelésen ment keresztül, közel a felét elveszítve értékének – 24,7-ről 48,4-re gyengülve a dollárral szemben.

Az IMF szóvivője szerint Egyiptomnak fel kell gyorsítania az állami tulajdonpolitika végrehajtását, szélesítenie kell az adóalapot, és vissza kell szorítania az állam gazdasági szerepvállalását. A kormány ugyanakkor bizakodó: Ahmed Kucsúk pénzügyminiszter bejelentette, hogy az idei pénzügyi évben 3 milliárd dollár bevételt várnak privatizációból, szemben a tavalyi 900 millióval.

A tervek között szerepel katonai tulajdonú cégek tőzsdei bevezetése is a Szuverén Alapon keresztül.

Elemzők szerint hosszabb távon a külföldi működőtőke-befektetések – különösen a megújuló energia, a bányászat és az exportorientált iparágak – jelenthetnek stabil devizaforrást.

A font erősödését a globális piaci környezet is segíti. Az amerikai kamatcsökkentések nyomán gyengülő dollár általában kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, köztük az egyiptominak. Több befektetési bank ugyanakkor úgy látja, hogy a font még mindig mintegy 30 százalékkal alulértékelt, ami vonzóvá teszi az egyiptomi állampapírokat a külföldiek számára.

Jelenleg körülbelül 38 milliárd dollárnyi külföldi befektetés van egyiptomi adósságeszközökben, ami a 2022-es tömeges tőkekivonások után komoly bizalomjelzésnek számít.

A gazdasági fundamentumok szintén hozzájárultak a pozitív trendhez. 2024-ben a turizmus bevételei 12,5 milliárd dollárra emelkedtek, a hazautalások elérték a 32,8 milliárdot, míg az export közel 40 milliárd dollár volt. A szigorú monetáris politika, a magas kamatszint és a 49 milliárd dollárt meghaladó devizatartalék egyaránt erősítették a piaci bizalmat. Elemzők szerint ezek a tényezők összességében megteremtették az alapot a font stabilizációjához.

A kilátások ugyanakkor továbbra is törékenyek. Rövid távon az elemzők 48–49-es árfolyamot valószínűsítenek az év végéig, sőt pozitív trendek esetén 46 alá is erősödhet a font.

Hosszabb távon viszont az ország 155 milliárd dolláros külső adóssága és tartós külkereskedelmi hiánya komoly kockázatot jelenthet. A szakértők egyetértenek abban, hogy a jövőbeni stabilitás kulcsa a devizatartalékok további építése és a strukturális reformok következetes végrehajtása lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ