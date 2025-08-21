  • Megjelenítés
Egyetlen szó is eldöntheti a forint sorsát, feszülten figyelnek a piacok
Deviza

Egyetlen szó is eldöntheti a forint sorsát, feszülten figyelnek a piacok

Portfolio
A piacok fókuszában ma a jackson hole-i konferencia áll, ahol a befektetők Jerome Powell pénteki beszédéből várnak iránymutatást a szeptemberi amerikai kamatdöntés esélyeiről. Addig is az eurózóna reggeli bmi-adatai, valamint délután az amerikai munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed index mozgathatják meg a devizapiacokat. A forint árfolyama egyelőre szűk sávban oldalaz az euróval és a dollárral szemben, nagyobb elmozdulások csak az adatok megjelenése után, illetve Powell megszólalásával valószínűek.

A globális piacokon a befektetők most leginkább a ma kezdődő jackson hole-i jegybankári konferenciára figyelnek, ahol a péntekre várható Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének beszédében kulcsfontosságú jelzések lehetnek arról, hogy szeptemberben elindul-e az amerikai kamatcsökkentési ciklus.

A Fed múlt havi jegyzőkönyve alapján csak kisebbség támogatta a kamatvágást, a többség kivárás mellett döntött, így a piac most egyértelmű iránymutatásra vár.

A dollár rövid ideig gyengült, amikor Donald Trump amerikai elnök szerdán felszólította a lemondásra a Fed egyik kormányzóját, Lisa Cookot, majd ismét stabilizálódott az ázsiai kereskedésben. A politikai nyomásgyakorlás ugyanakkor felerősíti a befektetők bizonytalanságát a Fed függetlenségével kapcsolatban, ami a dollár kilátásait is befolyásolhatja a következő napokban. Ha Powell pénteken egyértelműen megnyitja az utat a szeptemberi kamatvágás előtt, az gyengítheti az amerikai devizát, ami a forint szempontjából kedvezőbb árfolyammozgást hozhat.

Az euró-dollár árfolyam az elmúlt napokban mérsékelt gyengülést mutatott: szerdán többször is próbálkozott az 1,167-es szint áttörésével, de végül lefelé korrigált, és a mai kereskedésben egyelőre 1,165 alatt stabilizálódott. Csütörtök reggel 1,1648 körül jegyzik a kurzust, ami alig tér el a tegnapi záróértéktől. A befektetők egyelőre kivárnak a jackson hole-i konferencia előtt.

Az euró-forint árfolyam augusztus 20-án erősebb ingadozást mutatott: a forint napközben jelentősebben gyengült, 395 közelébe emelkedett az euró, majd kisebb korrekcióval stabilizálódott. A mai kereskedésben 394,65 forinton áll az árfolyam, ami alig tér el a tegnapi zárószinttől, így a forint lényegében stagnál az euróval szemben.

Az elmúlt naphoz képest tehát mérsékelt elmozdulás látható, a piac most inkább oldalazó mozgást mutat.

Az amerikai dollár árfolyama augusztus 20-án szintén élénk mozgást mutatott: a forint a nap elején még erősödni tudott a 337-es szint alá, majd estére ismét gyengült, 339 közelébe emelkedett a dollár. A csütörtöki kereskedésben 338,86 forinton áll az árfolyam, ami gyakorlatilag megegyezik a tegnapi zárószinttel.

A mai napon több fontos adat is piacmozgató hatással bírhat: reggel az euróövezet feldolgozóipari és szolgáltatóipari bmi-mutatói érkeznek Franciaországból, Németországból és a teljes eurózónából, amelyek iránymutatást adnak a gazdasági aktivitásról és az euró árfolyamáról. Délután az Egyesült Államokból jönnek a legfontosabb adatok:

14:30-kor jön ki a heti friss munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed index, majd 16:00-kor a Conference Board vezető kompozit indikátora.

Majd az euróövezet fogyasztói bizalmi felmérése lehet érdekes. Ezek különösen a dollár és az euró mozgását befolyásolhatják a jackson hole-i jegybankári konferencia előtti kiváró hangulatban.

