A kamatdöntés, ami meghatározza, milyen éve lehet a befektetéseidnek

Holnap tartja kamatdöntő ülését az amerikai jegybank (Fed), ráadásul egészen elképesztő gazdasági és piaci környezetben.
Az amerikai gazdaság talán a recesszió felé táncol, miközben ki tudja, mi lesz az inflációval. A kötvénypiac már döntött, a részvénypiac is. A baj csak az, hogy nem egy rugóra jár az agyuk. Eközben olyan ütemű kamatvágások vannak beárazva, hogy még mi is elbizonytalanodtunk: biztosan jó lenne ez, ha valóban bekövetkezne?
Minden évben csak 4–5 olyan nagy esemény van, amely komoly trendeket indíthat el. A holnapi kamatdöntő ülés az egyik ilyen lesz. Aki felkészülten érkezik, és tudja, mi mit jelent, előnybe kerülhet a többiekkel szemben.
