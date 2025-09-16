  • Megjelenítés
 
A kamatdöntés, ami meghatározza, milyen éve lehet a befektetéseidnek

Gyorsan romlik az amerikai gazdaság, de az inflációs kép nem tiszta, miközben az amerikai jegybank folyamatos ostrom alatt áll. A kötvénypiac már tudja, hogyan fog dönteni a jegybank. A tőzsdék is. A baj csak az, hogy nem értenek egyet. Eközben a dollár egy 18 éves trendvonalon csücsül. Ritkán van ilyen fontos kamatdöntés, mint a mostani. Holnap több befektetés sorsa is eldőlhet: aki tudja, mire figyeljen, most jól járhat.
Holnap tartja kamatdöntő ülését az amerikai jegybank (Fed), ráadásul egészen elképesztő gazdasági és piaci környezetben.

Az amerikai gazdaság talán a recesszió felé táncol, miközben ki tudja, mi lesz az inflációval. A kötvénypiac már döntött, a részvénypiac is. A baj csak az, hogy nem egy rugóra jár az agyuk. Eközben olyan ütemű kamatvágások vannak beárazva, hogy még mi is elbizonytalanodtunk: biztosan jó lenne ez, ha valóban bekövetkezne?

Minden évben csak 4–5 olyan nagy esemény van, amely komoly trendeket indíthat el. A holnapi kamatdöntő ülés az egyik ilyen lesz. Aki felkészülten érkezik, és tudja, mi mit jelent, előnybe kerülhet a többiekkel szemben.

