Fontos szinteket lépett át csütörtökön a forint

Az euróval szemben a forint átütötte a napi minimum értékét az esti órákban, jelenleg pedig már 396,7 felett jár a jegyzés.

A dollárral szemben szintén gyengülőben van a magyar fizetőeszköz. A dollár-forint jegyzés árfolyama 341,7 felett is járt.