  • Megjelenítés
Botladozással kezdi a hetet a forint – Ez lesz az irány?
Deviza

Botladozással kezdi a hetet a forint – Ez lesz az irány?

Portfolio
Gyengélkedik hétfő reggel a forint az euróval szemben, a múlt heti nagyobb kilengések után a jelek szerint továbbra is pezseg a piac. Azt még nehéz biztosra megmondani, hogy hosszabb távon is a gyengülés felé indul-e a forint, de úgy tűnik, hogy a nyugalmas nyár után változékonyabb ősz elé nézhetünk.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A forint kilátásai is szóba kerülnek a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján október 7-én.
Információ és jelentkezés

Hétfő reggel 395,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A forint már a múlt héten is hevesebb kilengéseket mutatott, hiszen a hét első felében majdnem egyéves csúcsra erősödött, majd kicsit fordult a hangulat. Jerome Powell Fed-elnök pénteki beszéde ismét komolyabb erősödést hozott a forint piacára a dollárgyengülés farvizein, de a jelek szerint ez sem tartott ki sokáig.

Az egyértelműen látszik, hogy lassan vége a nyári uborkaszezonnak, a devizapiaci befektetők is megmozdultak.

A forint szempontjából a legnagyobb kérdés továbbra is az, mi lesz erősebb érv a befektetők szemében a következő hónapokban, a magas alapkamat vagy a sorakozó kockázatok. Az év eleje óta a carry trade hullámain erősödött, illetve tartotta stabilitását a magyar deviza, de ehhez kellett az is, hogy a bizonytalan nemzetközi környezetben nem nagyon vállaltak kockázatos pozíciókat a befektetők. A magyar kamat csökkenésére egyelőre nincs sok esély, a globális bizonytalanság azonban csökkenhet. Ráadásul hazai szempontból a növekedési kilátások és a költségvetés ingatag helyzete aggaszthatja a befektetőket és a hitelminősítőket, akik októbertől jönnek az esedékes felülvizsgálatokra.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Említettük már Jerome Powell pénteki beszédét, melyben a Fed elnöke hosszú idő után egyértelműen kinyitotta az ajtót a közelgő kamatcsökkentések előtt, ami rögtön le is csapódott a devizapiacon a dollár gyengülésében. Az euró-dollár jegyzés 1,17 fölé ugrott vissza. Hétfő reggel onnan egyelőre minimális elmozdulás látszik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-forint jegyzés 337,8-nál jár a hét elején. A régióban egyelőre a cseh korona és a lengyel zloty is minimális mozgást mutat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
forint euró
Deviza
Megszólalt Powell, rögtön begyújtotta a rakétát a forint!
Pénzcentrum
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility