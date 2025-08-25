Botladozással kezdi a hetet a forint – Ez lesz az irány?

Hétfő reggel 395,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A forint már a múlt héten is hevesebb kilengéseket mutatott, hiszen a hét első felében majdnem egyéves csúcsra erősödött, majd kicsit fordult a hangulat. Jerome Powell Fed-elnök pénteki beszéde ismét komolyabb erősödést hozott a forint piacára a dollárgyengülés farvizein, de a jelek szerint ez sem tartott ki sokáig.
Az egyértelműen látszik, hogy lassan vége a nyári uborkaszezonnak, a devizapiaci befektetők is megmozdultak.
A forint szempontjából a legnagyobb kérdés továbbra is az, mi lesz erősebb érv a befektetők szemében a következő hónapokban, a magas alapkamat vagy a sorakozó kockázatok. Az év eleje óta a carry trade hullámain erősödött, illetve tartotta stabilitását a magyar deviza, de ehhez kellett az is, hogy a bizonytalan nemzetközi környezetben nem nagyon vállaltak kockázatos pozíciókat a befektetők. A magyar kamat csökkenésére egyelőre nincs sok esély, a globális bizonytalanság azonban csökkenhet. Ráadásul hazai szempontból a növekedési kilátások és a költségvetés ingatag helyzete aggaszthatja a befektetőket és a hitelminősítőket, akik októbertől jönnek az esedékes felülvizsgálatokra.
Említettük már Jerome Powell pénteki beszédét, melyben a Fed elnöke hosszú idő után egyértelműen kinyitotta az ajtót a közelgő kamatcsökkentések előtt, ami rögtön le is csapódott a devizapiacon a dollár gyengülésében. Az euró-dollár jegyzés 1,17 fölé ugrott vissza. Hétfő reggel onnan egyelőre minimális elmozdulás látszik.
A dollár-forint jegyzés 337,8-nál jár a hét elején. A régióban egyelőre a cseh korona és a lengyel zloty is minimális mozgást mutat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
