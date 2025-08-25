  • Megjelenítés
Kéthetes mélyponton járt a forint
Kéthetes mélyponton járt a forint

Portfolio
Gyengélkedik hétfő reggel a forint az euróval szemben, a múlt heti nagyobb kilengések után a jelek szerint továbbra is pezseg a piac. Azt még nehéz biztosra megmondani, hogy hosszabb távon is a gyengülés felé indul-e a forint, de úgy tűnik, hogy a nyugalmas nyár után változékonyabb ősz elé nézhetünk.
Kicsit szépített csak a magyar deviza

A nap első felében látott gyengülés után minimális korrekció jött a nap második felére, most 397,18-nál jár az euró jegyzése, ami 0,5%-kal magasabb a péntek estinél.

A régióból is kilóg a forint vesszőfutása

A kelet-közép-európai devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona egyaránt 0,1%-os gyengülésben van az euróval szemben, vagyis

a versenytársakhoz képest is feltűnő a forint mai alulteljesítése.

Elindult a dollár is

Az elmúlt percekben a dollár erősödni kezdett az euróval szemben, részben ez is indokolhatja a forint botladozását. A jelenlegi 1,1687 körüli árfolyam 0,3%-kal alacsonyabb, mint péntek este.

Nem talál magára a forint

Lassult a forint gyengülése, de még így is 397,6-nál jár az euróval szemben, ami 0,6%-kal magasabb a péntek esti árfolyamnál.

Már 397-nél

Nem csillapodik a forint esése az elmúlt percekben, már 397 közelében jár az euró jegyzése, ami majdnem fél százalékos forintgyengülést jelent.

Tovább esik a forint

Az elmúlt percekben tovább gyengült a forint, már 396,5 körül jár az euró árfolyama, ami 0,35%-kal magasabb a péntek estinél. Mindez azért meglepő kicsit, mert sem az euró-dollár, sem a régiós devizák nem nagyon mozdultak ezzel párhuzamosan.

Botladozással kezdi a hetet a forint – Ez lesz az irány?

Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A forint kilátásai is szóba kerülnek a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján október 7-én.
Hétfő reggel 395,9 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A forint már a múlt héten is hevesebb kilengéseket mutatott, hiszen a hét első felében majdnem egyéves csúcsra erősödött, majd kicsit fordult a hangulat. Jerome Powell Fed-elnök pénteki beszéde ismét komolyabb erősödést hozott a forint piacára a dollárgyengülés farvizein, de a jelek szerint ez sem tartott ki sokáig.

Az egyértelműen látszik, hogy lassan vége a nyári uborkaszezonnak, a devizapiaci befektetők is megmozdultak.

A forint szempontjából a legnagyobb kérdés továbbra is az, mi lesz erősebb érv a befektetők szemében a következő hónapokban, a magas alapkamat vagy a sorakozó kockázatok. Az év eleje óta a carry trade hullámain erősödött, illetve tartotta stabilitását a magyar deviza, de ehhez kellett az is, hogy a bizonytalan nemzetközi környezetben nem nagyon vállaltak kockázatos pozíciókat a befektetők. A magyar kamat csökkenésére egyelőre nincs sok esély, a globális bizonytalanság azonban csökkenhet. Ráadásul hazai szempontból a növekedési kilátások és a költségvetés ingatag helyzete aggaszthatja a befektetőket és a hitelminősítőket, akik októbertől jönnek az esedékes felülvizsgálatokra.

Említettük már Jerome Powell pénteki beszédét, melyben a Fed elnöke hosszú idő után egyértelműen kinyitotta az ajtót a közelgő kamatcsökkentések előtt, ami rögtön le is csapódott a devizapiacon a dollár gyengülésében. Az euró-dollár jegyzés 1,17 fölé ugrott vissza. Hétfő reggel onnan egyelőre minimális elmozdulás látszik.

A dollár-forint jegyzés 337,8-nál jár a hét elején. A régióban egyelőre a cseh korona és a lengyel zloty is minimális mozgást mutat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

