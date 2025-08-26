  • Megjelenítés
Jó napja volt a forintnak kedden
Deviza

Jó napja volt a forintnak kedden

Portfolio
A mai nap nagy kilengéseket produkál a forint, de összességében kisebb erősödést látunk. A reggeli órákban a francia kormányválsággal és a Fed függetlenségével kapcsolatos hírek mozgatták a forintot. Azonban késő délelőttől kezdve erősödésnek indult a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben is. A jegybank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton, ennek megfelelően reagált a forint is.
Megosztás

Jó napja volt a forintnak

A forint az euróval és a dollárral szemben is erősödött kedden. Az euró késő este 396, a dollár 340 forint körül forgott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

340 felett jár a dollár

A dollár 340 forint felett jár, több mint egy egységgel gyengült a forinttal szemben. Nap közben 340 alatt is járt az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

396 felett az euró

Az euró a 396,3-as szint körül mozog kora este, ez egy egységnyi forinterősödést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

340 alatt a forint

A dollárral szemben. De az euróval szemben is 396 közelében is járt az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Tovább erősödik a forint

Már 396,3-ig erősödött a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

397 fölé gyengült a forint

Kissé gyengülni kezdett most a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Hamarosan megszólal Varga Mihály az MNB kamatdöntéséről

15 órakor kezdődik a Magyar Nemzeti Bank sajtótájékoztatója, ahol Varga Mihály a mai kamatdöntésről számol be. Az eseményről itt tudósítunk.

Tovább a cikkhez
Hamarosan megszólal Varga Mihály az MNB kamatdöntéséről
Megosztás

Egyelőre nem reagál a vártnak megfelelő kamatdöntésre

A délelőtti gyengülés majd erősödés után továbbra is oldalaz a forint az euróval szemben és ezen a kamatdöntés sem változtatott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Itt az MNB kamatdöntése!

Változatlanul, 6,5%-on hagyta az irányadó rátát mai kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel tizenegyedik egymást követő alkalommal döntött a jegybank az alapkamat változatlansága mellett.

Tovább a cikkhez
Itt az MNB kamatdöntése!
Megosztás

Magára talált a forint

Kezd begyorsulni a forint erősödése. A dollár gyengülése miatt a dollárral szemben 341 alá erősödött a forint, míg a forinttal szemben 397 alá.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A magyar mesterterv, ami felforgathatja az amerikai monetáris politikát

Hiába szeretne az amerikai elnök kamatcsökkentést, ez a vártnál lassabban halad. De mi van akkor, ha Trumpnak van egy mesterterve? Lisa Cook a Fed Kormányzótanácsa tagjának esetleges lemondása, vagy kirúgása olyan fegyvert adhat Trump kezébe, amire a piaci szereplők nem is gondolnak. Ha ez igaz, akkor olyan unortodox monetáris politika jöhet az USA-ban, amire az amerikai történelemben még nem volt példa.

Tovább a cikkhez
A magyar mesterterv, ami felforgathatja az amerikai monetáris politikát
Megosztás

Megint esik a forint

Az elmúlt percekben megint gyengülni kezdett a forint, most 398-nál jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal magasabb a tegnapinál.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régióban a cseh korona egyelőre stagnál, míg a lengyel zloty szintén 0,15%-os gyengülésben van.

Megosztás

Próbál levegőhöz jutni a forint

Portfolio Budapest Economic Forum 2025
Minden, ami gazdaság! A forintárfolyam várható alakulása is kiemelt téma lesz a Portfolio őszi csúcskonferenciáján!
Információ és jelentkezés

Kedd reggel 397 körül járt a forint az euróval szemben, ami minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Hétfőn

a forint alulteljesítő volt a régióban, kéthetes mélypontra esett,

így ma akár természetes korrekcióként is jöhet egy kis javulás, ha a nemzetközi hangulat is támogatja.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ehhez a javuláshoz járulhat hozzá a Monetáris Tanács is, a szakemberek kivétel nélkül arra számítanak, hogy 6,5%-on tartja majd az alapkamatot az MNB. Ennek ellenére a jegybank üzenetei tartogathatnak izgalmakat, bár valószínű, hogy marad az eddigi türelmes és óvatos hangnem, hiszen a 4 százalék feletti infláció továbbra sem nyújt teret a kamat csökkentésére. Ez pedig akár jó hír is lehet a forint szempontjából, hiszen az elmúlt hónapokban a kamatkülönbözetből profitáló carry trade ügyletek erősítették a forintot, illetve biztosították a magyar deviza stabilitását. Vagyis a kamatszint magasan maradása akár további lökést is adhat, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag általános várakozás.

Az euró-dollár árfolyamban már tegnap is kevésbé láttunk nagy mozgásokat, mint a forint esetében, egyelőre ma reggel is nyugodtnak tűnik a piac. Az 1,163 körüli jegyzés minimális, 0,1 százalékos dollárgyengülést jelent. Kérdés, a befektetők hogyan értékelik majd azt, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfő este arról beszélt, hogy „kirúgja” Lisa Cookot, a Fed Nyíltpiaci Bizottságának döntéshozóját.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régióban a cseh korona és a lengyel zloty is minimális elmozdulást mutat egyelőre kedd reggel, vagyis a jelek szerint kivárnak a befektetők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
auto kerek forint
Deviza
Kéthetes mélyponton járt a forint
Pénzcentrum
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility