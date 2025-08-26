Jó napja volt a forintnak kedden

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Minden, ami gazdaság! A forintárfolyam várható alakulása is kiemelt téma lesz a Portfolio őszi csúcskonferenciáján!

Kedd reggel 397 körül járt a forint az euróval szemben, ami minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Hétfőn

a forint alulteljesítő volt a régióban, kéthetes mélypontra esett,

így ma akár természetes korrekcióként is jöhet egy kis javulás, ha a nemzetközi hangulat is támogatja.

Ehhez a javuláshoz járulhat hozzá a Monetáris Tanács is, a szakemberek kivétel nélkül arra számítanak, hogy 6,5%-on tartja majd az alapkamatot az MNB. Ennek ellenére a jegybank üzenetei tartogathatnak izgalmakat, bár valószínű, hogy marad az eddigi türelmes és óvatos hangnem, hiszen a 4 százalék feletti infláció továbbra sem nyújt teret a kamat csökkentésére. Ez pedig akár jó hír is lehet a forint szempontjából, hiszen az elmúlt hónapokban a kamatkülönbözetből profitáló carry trade ügyletek erősítették a forintot, illetve biztosították a magyar deviza stabilitását. Vagyis a kamatszint magasan maradása akár további lökést is adhat, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag általános várakozás.

Az euró-dollár árfolyamban már tegnap is kevésbé láttunk nagy mozgásokat, mint a forint esetében, egyelőre ma reggel is nyugodtnak tűnik a piac. Az 1,163 körüli jegyzés minimális, 0,1 százalékos dollárgyengülést jelent. Kérdés, a befektetők hogyan értékelik majd azt, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfő este arról beszélt, hogy „kirúgja” Lisa Cookot, a Fed Nyíltpiaci Bizottságának döntéshozóját.

A régióban a cseh korona és a lengyel zloty is minimális elmozdulást mutat egyelőre kedd reggel, vagyis a jelek szerint kivárnak a befektetők.

